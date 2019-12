Dawn of Madness ha riscosso un gran successo su Kickstarter!

Con diciotto giorni di anticipo, Dawn of Madness ha racconto già 800.000 dollari su 70.000 richiesti dalla campagna Kickstarter promossa dai creatori di Lovecraft. Questo gioco è ambientato nel fantastico – quanto oscuro – mondo di Deep Madness.

Dawn of Madness è molto più che un semplice gioco da tavolo, infatti gli appassionati che si cimenteranno in questa oscura ambientazione dovranno sopravvivere a una serie quasi interminabile di sfide per avere la meglio sull’inferno.

Questo gioco, per chi non lo sapesse, è stato creato unendo quattro libri dell’orrore, e come se non bastasse sul cammino degli impavidi eroi ci saranno boss e mini-boss da battere, oltre ai consueti nemici di rango inferiore da sterminare.

Bisogna sottolineare, però, che al momento le lingue supportate sono inglese, tedesco, francese e spagnolo, ma con ogni probabilità ci sarà anche la versione italiana. Gli interessati, inoltre, possono anche sovvenzionare il progetto con una quota minima di 79 dollari per ricevere gratuitamente lo scatolo del gioco e un altro plus da non sottovalutare.

Infine, secondo i dati ufficiali, la commercializzazione di Dawn of Madness inizierà ufficialmente nel 2021, precisamente nel mese di ottobre. Non resta altro che attendere per ulteriori novità e, chissà, una nostra recensione.