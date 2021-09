Come iscriversi a DAZN: guida pratica

Siete degli appassionati di sport e siete alla ricerca di una soluzione semplice, comoda, funzionale ed economica per vedervi gli eventi più importanti ovunque voi siate? Allora dovete assolutamente abbonarvi a DAZN anche perché, da quest’anno fino al 2024 (salvo inaspettati cambiamenti), campionati di calcio come la Serie A TIM italiana si possono vedere esclusivamente su questo servizio di streaming. Ecco, quindi, come iscriversi a DAZN considerando che è veramente velocissimo e facilissimo.

I dispositivi compatibili con DAZN

Prima di entrare nel vivo dell’iscrizione a DAZN, serve capire quali sono i dispositivi compatibili con il servizio e i requisiti necessari per fruirne al meglio. Considerando che per ogni account è possibile associare fino a 6 dispositivi di cui 2 utilizzabili contemporaneamente.

Questi sono tutti quelli compatibili:

PC Windows e Mac: attraverso uno dei browser Web supportati come Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer o Safari.

attraverso uno dei browser Web supportati come Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer o Safari. Smartphone e tablet Android equipaggiati con Android 4.4 o successivi.

equipaggiati con Android 4.4 o successivi. iPhone e iPad ovvero iPhone 5 e successivi, iPad 2 e successivi e iPod Touch di 5ª generazione e successivi. È richiesta una versione di iOS pari o successiva alla 9.

ovvero iPhone 5 e successivi, iPad 2 e successivi e iPod Touch di 5ª generazione e successivi. È richiesta una versione di iOS pari o successiva alla 9. Tablet Kindle Fire: Fire 7” (dal modello 2015), Fire HD 6”, Fire HD 7”, Fire HD 8”, Fire HD 10” e Fire HDX 8.9”.

Fire 7” (dal modello 2015), Fire HD 6”, Fire HD 7”, Fire HD 8”, Fire HD 10” e Fire HDX 8.9”. Amazon Fire TV Stick di qualsiasi tipologia.

di qualsiasi tipologia. Google Chromecast: attraverso l’apposita app per smartphone, tablet o browser per computer.

attraverso l’apposita app per smartphone, tablet o browser per computer. Apple TV sia HD che 4K.

sia HD che 4K. Smart TV: TV Samsung Tizen (dai modelli 2015 in poi), TV LG WebOS, Smart TV Panasonic, Smart TV Hisense, Smart TV Sony con Android TV e altri televisori con Android TV.

TV Samsung Tizen (dai modelli 2015 in poi), TV LG WebOS, Smart TV Panasonic, Smart TV Hisense, Smart TV Sony con Android TV e altri televisori con Android TV. TIM BOX

Console per videogiochi: PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X.

Iscriversi a DAZN tramite browser web

Per creare un account e iscriversi a DAZN su browser, quali ad esempio Chrome, Edge, Firefox, Safari e Internet Explorer dovete seguire poche, semplici e immediate istruzioni. Infatti, una volta scelta l’offerta migliore per le vostre esigenze in questa pagina, dovrete semplicemente inserire tutti i dati necessari per proseguire con l’abbonamento: nome, cognome e indirizzo mail. Dovrete fare ovviamente attenzione che quest’ultimo sia corretto perché sarà fondamentale per accedere al servizio e gestire il vostro account.

Subito dopo non dovete fare altro che cliccare sul tasto Continua. Nella pagina successiva dovrete inserire il vostro metodo di pagamento preferito: potete utilizzare sia una carta di credito/debito che un account PayPal. Una volta accettato il versamento, avrete immediatamente a disposizione il vostro nuovo account DAZN da utilizzare ovunque voi vogliate.

Iscriversi a DAZN tramite dispositivi iOS o Android

Creare un account tramite dispositivi iOS o Android è ancora più semplice e veloce, ma andiamo con ordine. Nel primo caso dovete scaricare l’applicazione DAZN sul vostro dispositivo Apple, poi dovete andare alla voce Crea un account e inserire tutti i dati richiesti. Poi dovete scegliere il vostro metodo di pagamento preferito tra quelli sopracitati, ma in questo caso si aggiunge anche iTunes con Apple Pay. Una volta conclusi tutti i passaggi potete cliccare su Inizia a Guardare e potete godervi tutti i contenuti DAZN.

Per creare, invece, un account tramite uno dei tanti dispositivi Android, non dovete fare altro che scaricare l’applicazione DAZN sul vostro dispositivo. Dopo il download, cliccate sul pulsante Registrati e riempite sempre tutti i campi con le informazioni personali necessarie. Dopodiché cliccate sulla voce Inizia a guardare e sarete indirizzati a una pagina di riepilogo con tutte le informazioni sul pagamento. Confermate il pagamento e accedete alla finestra pop-up (si aprirà in automatico) dove potrete confermare il pagamento anche tramite Google Play Billing. A questo punto potete godervi tutti i contenuti DAZN con le credenziali appena create.

Iscriversi a DAZN tramite dispositivi Amazon, console o Smart TV

Per creare un account DAZN con dispositivo Amazon, dovete stare attenti alla corretta geolocalizzazione. Infatti il servizio di streaming è disponibile solo in Italia, Giappone, Germania, Austria o Canada. Il metodo di pagamento deve inoltre risultare registrato nello stesso paese dal quale farete accesso alla piattaforma (eccezion fatta per i residenti in Germania e Austria). Dopodiché dovrete scaricare l’applicazione di DAZN sul dispositivo, procedere al pagamento (l’unico metodo di pagamento per l’Italia è Amazon IAP) e confermare le vostre preferenze. Dovete tenere anche in considerazione che credenziali del vostro account DAZN saranno diverse dal vostro account Amazon e ovviamente potrete guardare DAZN su qualsiasi altro dispositivo supportato. Approvato l’abbonamento, potete completare la procedura dopo l’ultima conferma standard di Amazon. Cliccate su Fatto e potete iniziare a guardare DAZN.

Infine, per quanto riguarda le console (PlayStation 4, PlayStation 5 e tutte le Xbox) e le Smart TV, dovete innanzitutto scaricare l’applicazione di DAZN. Una volta aperta cliccate su “Crea un account ora”, inserite i dati necessari e proseguite premendo sul tasto “Continua”:

per PS4, Xbox e alcune Smart TV – tipo Hisense – arriverete sulla pagina dei pagamenti, dove potrete scegliere il metodo preferito e inserire i dati richiesti;

– tipo Hisense – arriverete sulla pagina dei pagamenti, dove potrete scegliere il metodo preferito e inserire i dati richiesti; per PS5 e la maggior parte delle Smart TV verrete reindirizzati a completare la registrazione tramite pagina web dedicata.

In ogni caso alla fine di tutto, in entrambi i casi dovrete cliccare su Attiva abbonamento e verrà fuori la pagina riepilogativa dell’accordo appena sottoscritto. A quel punto potrete usufruire del servizio ovunque voi vogliate.

Quali sono i costi?

È possibile accedere a tutti i contenuti presenti sul servizio DAZN pagando 29,99 euro al mese o 19,99 euro al mese per chi è già cliente da tempo. La sottoscrizione non prevede alcun vincolo e si può disattivare in qualsiasi momento a costo zero. Tra le grandi novità di quest’anno, vi è anche il DAZN TV Box basato su Android TV e dotato di processore Broadcom e tuner DVB-T2 HEVC. Va ovviamente collegato alla televisione e al suo interno è presente l’app di DAZN preinstallata anche se grazie al Play Store di Google potrete installare qualsiasi altra applicazione compatibile.

Il tv box può essere acquistato solo su Digiquest e costa 139,99 euro più le spese di spedizione e il costo di abbonamento al servizio di streaming. Il TV Box viene reso disponibile in via prioritaria solo a coloro che non hanno accesso alla connessione in fibra FTTC o FTTH (aree bianche). La verifica viene effettuata direttamente dal sito di Digiquest inserendo l’indirizzo di spedizione.