Il nuovo Co-CEO di DC Studios, James Gunn, ha annunciato di aver consegnato le note relative al prossimo anno del DC Universe. E alcune affermazioni del regista indicano in Aquaman 2 lo spartiacque per l’inizio della nuova era degli Studios.

DC Universe: ecco quando inizierà la nuova era guidata da Gunn e Safran

La famosa “Bibbia DC”, il documento che dovrebbe fare da faro per il prossimo decennio di attività dei DC Studios, su cui Gunn e Safran stanno lavorando da tempo potrebbe essere finalmente giunta al termine: questo almeno è il primo pensiero che abbiamo avuto quando abbiamo saputo che il duo ha consegnato agli Studios le note relative al programma per il 2023 sulle attività riguardanti il nuovo DCEU (DC Extended Universe). Interrogato al riguardo, Gunn ha risposto con un tweet ad alcune domande dei fan proprio sul futuro più o meno prossimo del brand di cui è ora a capo. Ed ha iniziato subito rivelando che:

Io e Peter (Safran ndr) daremo una mano a guidare i progetti già filmati per l’anno prossimo, ma le nuove riprese inizieranno solo dopo Aquaman 2.

Possiamo quindi dire con sicurezza che il ciak dei nuovi progetti non avverrà prima del 2024. Il regista aveva affermato che, insieme a Safran, stava mettendo a punto una serie di progetti (film, serie e videogiochi) interconnessi tra loro, ma alcuni progetti della precedente era DC (come Shazam!Fury of Gods, The Flash e, per l’appunto, Aquaman 2) devono ancora essere “affrontati” nel corso del 2023.

E non è da escludere che quanto abbiano in mente Gunn e Safran possa portare dei grossi cambiamenti alla precedente tabella di marcia. A suo tempo alcuni leak avevano chiaramente fatto intuire che sia il sequel di Flash che il nuovo capitolo di Aquaman avrebbero fatto da apripista ad un adattamento di Crisis on Infinite Earth. Ma la coppia di autori ha idee tutte proprie per il nuovo universo condiviso e quindi potrebbero non voler essere legati a elementi del passato. Tuttavia Gunn non ha rilasciato dichiarazioni al riguardo “limitandosi” ad affermare:

Siamo entusiasti di portare avanti i grandi film realizzati prima del nostro arrivo e di lavorare sodo per creare un DCU straordinario, meraviglioso e unico che vada oltre quanto fatto.

Purtroppo allo stato attuale delle cose sono ben poche le notizie circolanti su quali possano essere le intenzioni dei due co-CEO sul destino di molti personaggi e di molti attori. Tuttavia questo non ha impedito ad alcune testate di affermare di avere informazioni al riguardo: ad esempio l’Hollywood Reporter, pochi giorni fa, dava quasi per certa l’esclusione di Henry Cavill dal ruolo di Superman e la cancellazione di Wonder Woman 3 di Patty Jenkins. Interrogato al riguardo Gunn ha risposto in maniera alquanto enigmatica affermando:

Beh. Per quanto riguarda la storia sull’Hollywood Reporter, in parte è vera, in parte è vera per metà, in parte non è vera, e in parte non abbiamo ancora deciso se sia vera o no.

Insomma è decisamente molto probabile che nei mesi a venire sentiremo ancora parlare dei progetti di Safran e Gunn, e non è da escludere che scopriremo la verità solo nel 2024.