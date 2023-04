Il film Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri ha riportato alla ribalta il celeberrimo e amatissimo gioco di ruolo. Ma questa non è la prima trasposizione pensata per lo schermo. Oltre ai film, nel 1983 vide la luce anche la serie animata di D&D su cui si basa questa collezione di action figure Hasbro. Amazon ve le propone tutte e 6 con sconti fino all’11%. Collezionatele tutte!

Grazie agli snodi su mani, braccia e gambe potrete divertirvi a esporle in tante pose diverse per ricreare le scene più epiche tratte dal cartone o nate dalla vostra fantasia. Nella confezione troverete anche un dado con un diverso numero di facce per ogni personaggio: ciò significa che collezionando tutte e 6 le figure avrete anche un set completo di dadi per giocare a D&D!

Queste action figure di D&D sono alte circa 15 cm ciascuna e riproducono fedelmente tutti i dettagli e gli accessori dei protagonisti della serie animata, dei ragazzi che vengono catapultati all’improvviso nell’universo di Dungeons & Dragons. Le figure possono essere esposte in mille modi diversi: divertitevi a scegliere le pose e gli accessori che preferite di volta in volta!

Fra le proposte di Amazon segnaliamo l’arciere Hank, in offerta a 30,99€ anziché 34,66€, con uno sconto dell’11%. Nella confezione troverete anche due diversi tipi di arco, uno standard e uno magico, mentre il dado incluso è un D8. Perfetto in coppia con Bobby e il suo unicorno Uni, in offerta a 29,99€ invece che 32,53€, con un risparmio dell’8%. La sua confezione include anche una clava e un D12.

Riscoprite la serie animata classica degli anni ’80 di D&D con queste bellissime action figure che includono anche i dadi utili per giocare di ruolo! Sono l’idea regalo perfetta per i fan di Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri. Trovate le figure su Amazon con sconti fino all’11%. Vi consigliamo però di fare in fretta, prima che l’offerta si esaurisca.

