Dean DeBlois dirigerà il film sui Micronauts

Il film sui Micronauts ha trovato il suo regista. L'uscita nei cinema è prevista per il 2021.

Novità sul fronte del film sui Micronauts, a quanto riportato da diverse fonti internazionali (tra cui Variety, Collider e The Hollywood Reporter), il lungometraggio dedicato alla linea di giocattoli di fantascienza ha trovato il suo regista: a dirigere la pellicola sarà infatti Dean DeBlois.

I Micronauts erano una linea di giocattoli prodotti dalla Takara e importati negli Stati Uniti da Mego Corporation, un’azienda specializzata in action figures, nella seconda metà degli anni ‘70. Oltre ai giocattoli, i Micronauts videro anche la pubblicazione di una serie di fumetti editi dalla Marvel Comics.

I più attenti tra voi lettori potrebbero conoscere questi giocattoli, poiché appassionati di collezionismo d’epoca, mentre altri potrebbero ricordarsi di questa linea e della Mego Corporation grazie alla docuserie Netflix I giocattoli della nostra infanzia. Mego Corporation infatti viene citata in diverse occasioni durante la serie, mentre dei Micronouts si fa menzione nell’episodio della seconda stagione dedicato ai Transformers.

Il film dedicato a questa linea di giocattoli è stato annunciato per la prima volta nel 2009 e la produzione in questi anni ha visto momenti difficili, dovuti a problemi legati alla licenza del brand e al tipo di posizionamento che i produttori vorrebbero dare al film.

Secondo Paramount e Hasbro, attuali detentori dei diritti, il film sui Micronauts sarà un film di fantascienza corale un tono un tono à la MCU in grado di fondere le diverse trame.

A rispondere a questo difficile compito saranno però il regista Dean DeBlois (Dragontrainer, Lilo & Stitch) supervisionato dallo sceneggiatore Akiva Goldsman (La Torre Nera). Al momento non si hanno dettagli sulla possibile sinossi del film, tuttavia DeBlois avrà la possibilità di basare il suo lavoro su parecchio materiale originale, considerando sia la serie Marvel pubblicata tra il 1979 e il 1984, che il recente reboot ad opera di IDW.

La nuova data di uscita prevista per questo film sarà il 4 giugno 2021, fino ad allora non mancheremo di tenervi informati con le novità legate a questo nuovo film di fantascienza.