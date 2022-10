La talentuosa disegnatrice di The Promised Neverland (sceneggiatura di Kaiu Shirai), Demizu Posuka, presenterà un nuovo manga all’interno del numero autunnale di Jump Giga, periodico edito da Shueisha.

Il manga si intitola Naka no Hito ed è scritto da Okushou, conosciuto per aver sceneggiato Real Account (edito per Star Comics in Italia).

Il 12 agosto 2022 la disegnatrice ha pubblicato un altro manga one-shot autoconclusivo per l’applicazione online di Shonen Jump+ (Shueisha). Il manga in questione si intitolava Chicken Survivor con la sceneggiatura di Umekichi Umetsu.

The Promised Neverland: il manga e l’anime

The Promised Neverland è un manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu, e pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump della Shueisha dal 1º agosto 2016 al 15 giugno 2020 concluso con il capitolo 181.

Il manga è arrivato in Italia grazie a J-POP che aveva annunciato l’acquisizione dei diritti il 1º novembre 2017, in occasione del Lucca Comics & Games. L’opera è interamente disponibile per l’acquisto (invitiamo a cliccare qui per la pagina di acquisto Amazon dedicata).

Dal manga è stata tratta anche una serie animata prodotta da CloverWorks, divisa in due stagioni, disponibili gratuitamente sulla piattaforma streaming VVVVID e su Amazon Prime Video anche doppiate in italiano.

Il 18 dicembre 2020 TOHO ha distribuito nei cinema giapponesi il primo film live-action ispirato alla serie manga. È stata anche annunciata una serie live-action statunitense prodotta da FOX per Amazon.

“Alla Grace Field House, la vita non potrebbe essere migliore per gli orfani! Sebbene non abbiano genitori, insieme con gli altri bambini e una “mamma” gentile che si prende cura di loro, formano una grande famiglia felice. Nessun bambino viene mai trascurato, soprattutto perché sono tutti adottati dall’età di 12 anni. Le loro vite quotidiane implicano test rigorosi, a seguito dei quali è permesso giocare all’ aria aperta. Emma, Norman e Ray, i protagonisti della vicenda, vivono felici fin dalla nascita in questo accogliente orfanotrofio circondato da un fitto bosco. La loro illusione di normalità va in pezzi quando scoprono cosa succede davvero a chi lascia la casa per essere “adottato”, e cosa nasconde il muro che delimita il bosco: ai ragazzi non rimane che ingegnarsi per cercare la fuga“.

Consigliamo l’immersione nella storia di suspense di Emma e i suoi compagni con il 1° numero disponibile qui su Amazon.