Demon Slayer: annunciati 5 inediti speciali animati

Il sito web ufficiale dedicato alle produzioni anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ispirate al manga omonimo scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge, annuncia l’arrivo di una compilation di cinque inediti speciali animati inerenti la prima stagione animata farciti da sequenze mai viste prima.

I cinque speciali saranno proiettati in cinque sere differenti attraverso l’emittente di Fuji TV alle ore 19:00 secondo il fuso orario giapponese e sono così suddivisi:

The Sibling’s Bond: 11 settembre 2021

Asakusa Arc: 12 settembre 2021

Tsuzumi Mansion Arc: 18 settembre 2021

Mt. Natagumo Arc: 19 settembre 2021

The Hashira Meeting/Butterfly Mansion Arc: 23 settembre 2021

Ancora, The Asakusa Arc e Tsuzumi Mansion Arc saranno riprogrammate in televisione con nuovi eyecatch, nuove scene dopo i titoli di coda, nuove sequenze di anteprima del prossimo episodio e nuove key visual. The Sibling’s Bond, Mt. Natagumo Arc e The Hashira Meeting/Butterfly Mansion Arc saranno caratterizzati da un nuovo trailer realizzato, come sempre da studio Ufotable.

La trasmissione degli speciali porterà all’esordio in televisione, sempre in Giappone, di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Il Treno Mugen, il lungometraggio animato sequel della prima stagione disponibile anche in Italia per la visione dal 13 luglio 2021 mediante Prime Video (Amazon). Il film sarà trasmesso il 25 settembre 2021 su Fuji TV alle 21 della sera secondo il fuso orario giapponese.

Demon Slayer Stagione 2

Ricordiamo che nel corso dell’Autunno del 2021 arriverà la seconda stagione di Demon Slayer, intitolata Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Yukaku Hen. E’ stata annunciata a febbraio di quest’anno ed è prodotta, come sempre, da Studio Ufotable con la regia di Haruo Sotozaki e il character design di Akira Matsushima, fra gli altri.

Gli eventi della nuova serie adatteranno l’arco narrativo del quartiere dei divertimenti di Yoshiwara.

A proposito di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Composto da 205 capitoli e 23 volumetti, il manga si è concluso a maggio 2020. In Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 14 volumetti disponibili (recuperatelo su Amazon).

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda da aprile a settembre 2019 con 26 episodi trasmessi. L’anime è prodotto da Studio Ufotable ed è visibile legalmente, gratuitamente e sia con sottotitoli in italiano che doppiaggio italiano su VVVVID (Dynit).

Il sequel dell’anime si concretizza con un film animato che adatta l’arco narrativo dell’allenamento uscito nelle sale giapponesi il 16 ottobre 2020. In Italia è disponibile dal 13 luglio 2021 per Dynit su Amazon Prime Video.

Se ancora non conosceste l’opera, qui di seguito una breve sinossi: