Dragon Ball SD: gratis su YouTube

Il sito web ufficiale dedicato a Dragon Ball (da poco rinnovato e disponibile cliccando qui anche in lingua inglese) ha diffuso nelle ore la notizia secondo la quale Dragon Ball SD è disponibile gratis attraverso il canale ufficiale YouTube di Saikyo Jump. Un capitolo verrà caricato a cadenza settimanale ogni sabato.

Dragon Ball SD è la versione comica della celebre serie ideata da Akira Toriyama confezionata da personaggi realizzati in stile super deformed.

Il manga, attualmente in corso, è stato scritto e disegnato dal dicembre 2010 da Naho Ooishi attraverso Saikyo Jump, magazine manga bimensile all’interno del quale sono pubblicati ulteriori spin-off SD ispirati ad altre opere.

L’autrice ha toccato con mano ufficialmente il mondo di Dragon Ball nel 2009, approvato da Akira Toriyama stesso, con l’adattamento manga dell’OVA Dragon Ball: Ossu! Kaette kita Son Goku to nakama-tachi!! (Dragon Ball: Ehilà! Il ritorno di Son Goku e compagni!!).

Nell’estate del 2011, Naho Ooishi ha scritto e disegnato la sua prima storia originale per la serie, ovvero Dragon Ball: Episode of Bardock, lo spin-off ispirato al videogame-arcade di Dragon Ball Heroes all’interno del quale Bardock si trasforma in Super Saiyan. L’autrice ha anche realizzato nel 2013 una parodia manga sulla Squadra Ginyu e nello stesso anno, per promuovere il lungometraggio di Dragon Ball Z: La battaglia degli dei (recuperate su Amazon la versione manga), ha realizzato uno speciale capitolo per Dragon Ball SD pubblicato sempre su Saikyo Jump.

Lo spin-off è inedito in Italia, ma qui di seguito possiamo guardare il primo capitolo direttamente dal canale YouTube:

Dragon Ball Super, manga e anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019. Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory. Un nuovo film animato arriverà nelle sale giapponesi nel 2022. Si tratta del 21° film per l’intera serie e il 2° dedicato a Dragon Ball Super. Akira Toriyama sta lavorando attivamente ai personaggi e dialoghi. La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 72, con i primi 68 scritti raccolti in 15 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”. L’edizione italiana del manga è affidata a Star Comics con i primi 13 volumi già disponibili per l’acquisto: