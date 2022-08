Dopo l’uscita del primo film (Demon Slayer – Il Treno Mugen) e l’annuncio della seconda stagione di Demon Slayer, Tamashii Nations ha annunciato l’uscita di tre Figuarts Zero dedicate ai personaggi della serie. Le tre figure annunciate, come potete vedere nelle immagini sotto, sono quelle di Rengoku e Akaza riprese dal film e quella di Tengen direttamente dalla seconda parte della serie animata.

Aggiornamento 04/08/2022

Kanao Tsuyuri

Proprio in questi giorni Tamashii Nations ha aperto i preordini di Kanao Tsuyuri. La figure potrà essere combinata con la precedente realizzazione di Nezuko, ricreando così la scena di inseguimento nei boschi. La figure di Kanao avrà un’altezza di 15 cm circa. Kanao Tsuyuri è già in prenotazione presso il distributore ufficiale Italiano dei prodotti Tamashii Nations (Cosmic Group) e il prezzo è di 69.90 Euro, con l’uscita Italiana prevista per Febbraio 2023 circa.

Tengen Uzui

Uzui è raffigurato in posa da combattimento con le sue doppie lame estratte e circondato da alcuni effetti scenici che ricreano il fumo della battaglia, mentre nel volto scorgiamo il suo tipico beffardo sorriso. La statua avrà un’altezza di circa 14 cm, in linea con le precedenti figure della medesima collezione.

Akaza first string

Akaza è raffigurato in posa da combattimento in volo, ricreando le sue mortali tecniche a mani nude. L’altezza della figure è intorno ai 18 cm.

Kyojuro Rengoku Flame Hashira

Rengoku avrà in dotazione due volti intercambiabili, di cui uno con l’occhio insaguinato, immancabili le vampanti fiamme che contraddistinguono il Pilastro della Squadra Ammazzademoni.

In un mondo immaginario dove i demoni imperversano e uccidono gli umani, esiste un gruppo di Cacciatori con speciali abilità in grado di combatterli e sconfiggerli. La storia del giovane Tanjiro Kamado inizia quando, rientrato dalla vendita di carbone presso la città più vicina, ritrova la sua famiglia completamente sterminata a eccezione della sorella minore. Nezuko, sebbene sia riuscita a sopravvivere al massacro, è stata tramutata in un demone ma insieme all’indole demoniaca e ai nuovi istinti sembra aver mantenuto la sua coscienza uman tanto da voler proteggere il fratello. Ha così inizio l’avventura di Tanjiro e Nezuko alla ricerca di una cura e del Demone responsabile dello sterminio della loro famiglia. Durante il suo lungo percorso Tanjiro entrerà a par parte del gruppo conosciuto come La Squadra Ammazza Demoni e farà la conoscenza di vari amici e compagni di avventure.

Info e Prezzi?

Tengen Uzui, Azaka First String e Kyojuro Rengoku Flame Hashira sono già in preordine presso il distributore ufficiale Italiano dei prodotti Tamashii Nations (Cosmic Group) e il prezzo è di 79.99 Euro a personaggio, con l’uscita Italiana prevista per Agosto 2022 per Tengen e Maggio 2022 per Azaka e Aprile 2002 per Rengoku.



Se questo articolo ti è piaciuto non perderti il manga in Italiano di Demon Slayer distribuito da Star Comics. Puoi trovarli comodamente a questo link.