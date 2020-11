Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): i migliori gadget

Se Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) con le sue ambientazioni Giapponesi, cariche di colpi segreti a suon di Katane sono il vostro pane quotidiano, siamo certi che questo articolo fa proprio al caso vostro!

Abbiamo selezionato i migliori gadget dell’opera manga dell’autore Koyoharu Gotōge (edita in italia da Star Comics). Se vi è salita la “scimmia” per questa serie che sta infrangendo record in tutto il mondo abbiamo raccolto per voi alcuni dei gadget a tema più interessanti disponibili in rete.

Demon Slayer i migliori gadget

Prodotti selezionati:

Demon slayer. Kimetsu no yaiba. Starter pack: 1-5

Se non conosci ancora il mondo di Demon Slayer ma sei curioso di conoscere le avventure di Tanjiro, puoi cominciare con un utilissimo Starter Pack dei primi cinque numeri del manga in Italiano edito da Star Comics e successivamente recuperare gli altri 5 ancora disponibili.

Figuarts Zero – Tanjiro Kamado

La prima bellissima statua già disponibile, con poche copie rimaste, del protagonista Tanjiro Kamado per la linea Figuarts Zero di Tamashii Nations. Questa linea propone statue dettagliatissime in pose molto dinamiche e con l’aggiunta di effetti scenici che ne abbelliscono la rappresentazione.

Figuarts Zero – Zenitsu Agatsuma

La seconda statua uscita di Demon Salyer di Tamashii Nations per la linea Figuarts Zero, è dedicata al co-protagonista e compagno di avventure Zenitsu Agatsuma. La linea presenta figure realizzate in PVC di personaggi ricchi di dettagli con l’aggiunta di un diorama che completa il tutto.

Demon Slayer Blu-Ray o DVD Stagione 1 & 2

Sono già disponibili i primi due cofanetti in Blu-Ray o DVD in edizione limitata che contengono tutti i 26 episodi doppiati in Italiano che compongono le prime due stagioni della serie di Demon Slayer. In attesa della terza stagione che seguirà il film, che al momento spopola nelle sale Giapponesi.

Tazza in ceramica Color-changing

Vi proponiamo una bellissima tazza in ceramica ispirata alla vostra serie preferita. La sua particolarità? Grazie al calore della bevanda, potrete vedere apparire i personaggi della serie.

Portachiavi

Abbiamo trovato per voi alcuni portachiavi davvero originali e nemmeno non troppo costosi. Potrete utilizzarli a vostro piacimento sia per la loro funzione primaria, sia per semplice collezionismo.

Felpe

Le felpe dedicate ai personaggi principali della serie non posono mancare nel proprio guardaroba personale, per indossare gli abiti che ben rappresentano i costumi tipici degli uccisori di demoni. Ottime da sfoggiare in occasioni normali, ma il top sarà indossarle durante le manifestazioni e fiere del fumetto.