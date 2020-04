Demon Slayer terminerà a maggio?

Da qualche giorno circola la voce che il manga del momento, capace persino di polverizzare i record di vendita del cult One Piece, Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, potrebbe essere vicino alla conclusione proprio nel momento della sua massima ascesa.

Queste voci avrebbero trovato una conferma ufficiosa nella tarda serata di ieri da un licenziante spagnolo della serie che sarebbe stato avvertito della conclusione della serie con largo anticipo per poter gestire la traduzione degli ultimi capitoli la cui pubblicazione avviene anche in lingua spagnola sulla app Manga Plus in contemporanea con il Giappone.

La voce potrebbe essere vera. Sulle pagine dell’ultimo numero di Shonen Jump, il 21/22 uscito questa settimana in Giappone, è stato effettivamente sottolineato come sul prossimo numero, il 23, in uscita il prossimo 11 maggio, Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba raggiungerà il suo climax con il capitolo 204. Si tratterà davvero dell’ultimo capitolo o dell’annuncio della fine?

Probabile comunque che, visto il successo commerciale, la serie venga rilanciata per una seconda serie come ad esempio fatto recentemente per Naruto con Boruto. Se invece dovesse davvero terminare una riflessione più ad ampio raggio ci porterebbe a considerare come il panorama della pubblicazione e della serializzazione degli shonen stia radicalmente cambiando spostandosi verso soluzioni più concise rispetto ai grandi, ed “infiniti”, classici del genere.

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, lo shonen manga di Koyoharu Gotouge,è pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics con all’attivo sei volumi.

L’anime, licenziato da Dynit, è invece disponibile gratuitamente e legalmente sulla piattaforma streaming vvvvid.

Ricordiamo anche che poche settimane era stato annunciato il film Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen, per tutti i dettagli cliccate QUI.