Dexter New Blood: il trailer e la data di uscita del revival con Michael C. Hall

Come annunciato diversi mesi fa dall’emittente Showtime, finalmente Dexter Morgan sta per tornare! In occasione del Comic-Con@Home, durante il panel dedicato è stato mostrato e diffuso il trailer di Dexter: New Blood, revival della celebre serie con protagonista Michael C. Hall. Il primo episodio andrà in onda in America il prossimo 7 Novembre.

Ambientato diversi anni dopo la fine della precedente stagione, in Dexter New Blood scopriamo come Dexter Morgan ha cambiato vita: dopo aver abbandonato Miami, ora vive nella piccola cittadina di Iron Lake sotto lo pseudonimo di Jim Lindsay, cercando di lasciarsi alle spalle la sua vita da serial killer, ma non senza difficoltà. Sembra infatti che il principale ostacolo per l’ex-Dexter Morgan sarà Kurt Caldwell, il sindaco della cittadina, amato e rispettato da tutti.

Il nuovo pseudonimo del protagonista sarebbe un omaggio a Jeff Lindsay, scrittore de La Mano Sinistra di Dio e di altri libri da cui la serie tv è ispirata. La stagione revival Dexter New Blood sarà composta in tutto da 10 episodi; lo showrunner Clyde Philipps ha già promesso che il suo finale lascerà sconvolto tutto l’internet, quindi possiamo aspettarci davvero qualcosa di sorprendente ed inaspettato.

Il cast, oltre a Michael C. Hall sarà composto da Clancy Brown, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah, David Magidoff, Jack Alcott, Jamie Chung, Oscar Wahlberg. Inoltre, vedremo tornare John Lithgow e Jennifer Carpenter.

A proposito di Dexter

Trasmesse da Showtime, le 8 stagioni di Dexter sono andate in onda dal 2006 al 2013, ideate da James Manos Jr. Il protagonista sociopatico Dexter Morgan è un tecnico forense che lavora al Dipartimento di Polizia di Miami specializzato nell’analisi delle tracce ematiche delle scene del crimine. Dexter però nasconde un lato oscuro, essendo lui in primis un serial killer che colpisce però seguendo un codice morale che punisce esclusivamente criminali e violenti che sono sfuggiti per qualche motivo alla giustizia.