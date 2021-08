Digimon: in arrivo nuovi anime in tv e al cinema

L’evento DigiFes2021 ha annunciato nelle ultime ore che il franchise Digimon vanterà di un nuovo anime in televisione e uno al cinema in forma di lungometraggio.

Digimon: dettagli sul nuovo anime in tv

Il primo prende il titolo di Digimon Ghost Game e avrà inizio in Giappone attraverso l’emittente Fuji TV nel corso dell’Autunno 2021. E’ stata svelata una prima immagine promozionale che possiamo guardare di seguito:

I primi Digimon nuovi di zecca che appariranno nell’anime sono Angoramon, Gammamon e Jellymon. Possiamo guardarli con maggior dettaglio qui:

Digimon: dettagli sul nuovo anime al cinema

Relativamente al lungometraggio animato, invece, esso racconterà una storia su Daisuke Motomiya e sugli altri personaggio dell’anime Digimon Adventure 02, ovvero il sequel della celebre serie storica Digimon Adventure andata in origine in tra il 2000 e il 2001 (in Italia tra il 2001 e il 2002). Alla regia troviamo Tomohisa Taguchi e alla scrittura c’è Akatsuki Yamatoya i quali hanno già lavorato assieme a Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna (2020).

In occasione è stata diffuso una key visual e teaser trailer. A voi il tutto, rispettivamente:

Il produttore Yosuke Kinoshita ha dichiarato che il team ha svoluto raccontare una storia su Daisuke e i suoi amici perchè i nuovi personaggi possiedono un appeal differente rispetto a Tai e agli altri della precedente storica serie anime.

Ricordiamo che ad aprile 2020 ha avuto inizio il reboot della serie storica dei Digimon, Digimon Adventure entrata proprio questo luglio nella sua fase conclusiva. In Italia la visione è disponibile mediante Crunchyroll: