Disney+: in arrivo alcuni film per Bob Iger!

L’industria cinematografica è stata bloccata a causa della pandemia. Al momento, l’unica certezza degli appassionati è rappresentata dalle piattaforme di streaming, che consentono di intrattenersi con Film e Serie TV. In queste ultime ore, Bob Iger non ha negato la possibilità di vedere futuri film su Disney+ anziché nei cinema.

“Ce ne sono alcuni che abbiamo deciso di pubblicare sulla nostra piattaforma streaming. Ne abbiamo già annunciato uno, Artemis Fowl, che sarebbe arrivato nei cinema prossimamente“, ha spiegato Iger a Barron, in una recente intervista.

“Altri li abbiamo semplicemente posticipati. In altri casi abbiamo spostato tutto su Dinsey+ molto più velocemente di come avremmo fatto prima, quando non c’era. Frozen II è una di queste pellicole, ma Onward è l’esempio migliore. Era al cinema quando è scoppiato tutto. Ci siamo trasferiti per un breve periodo in pay-per-view, e poi diretti su Disney+“.

“Dopo il debutto di Artemis, potrebbero essercene altri che pubblicheremo su Disney+, tuttavia per quanto concerne la maggior parte dei grandi titoli della Casa di Topolino, aspetteremo e posticiperemo le date d’uscita. Lo abbiamo già fatto per alcune pellicole, e più avanti lo faremo per le future“, conclude il dirigente.

Insomma, Disney+ si espanderà con nuove pellicole, ma non aspettatevi titoli di punta come Black Widow e Mulan.