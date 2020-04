Disney+: i consigli per celebrare il Mese della Terra

Oggi, 22 aprile, ricorre il Giorno della Terra, una data in cui si celebra l’ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra. Per celebrare questo evento quanto mai attuale e sentito Disney+ consiglia alcuni dei suoi documentari naturalistici National Geographic per ristabilire un contatto con il Pianeta.

Destination Wild Yellowstone

Un documentario che vi trasporterà in uno dei parchi naturali più famosi al mondo. Yellowstone è la dimora di diverse specie di animali selvaggi e nelle sue immagini ravvicinate Destination Wild Yellowstone mostrerà la vita non facile della fauna selvatica durante le diverse stagioni dell’anno.

Gli squali dell’isola

L’ecologo marino Enric Sala guiderà gli spettatori nell’esplorazione marina nelle remote isole Pitcairn, situate nell’Oceano Pacifico del Sud. Nelle acque di queste isole, brulicanti di vita e caratterizzate da ecosistema marino unico si trova il più pericoloso dei predatori: lo squalo.

Il miracolo della pioggia

Il Delta dell’Okawango, in Botswana, è un luogo magico dove possono avvenire miracoli.Si tratta di uno degli habitat più eterogenei del pianeta in grado di trasformarsi radicalmente con il mutare delle stagioni. Durante la stagione delle piogge lo scenario muta drasticamente grazie a delle violente inondazioni che trasformano un deserto in una terra acquatica.

Russia: terra selvaggia

Dalla tundra a vette innevate a vulcani, foreste e praterie, la Russia annovera alcuni degli scenari più estremi di tutto il pianeta. Questa serie condurrà gli spettatori in un viaggio in cui ammirare la bellezza e la varietà della fauna che abita le differenti zone della Russia.