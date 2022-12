Da oggi Disney Plus ha introdotto gli abbonamenti con pubblicità: il più caro arriverà a 69,99 dollari al mese. Le nuove proposte introdurranno quattro minuti di annunci all’ora, suddivisi in spot da quindici e trenta secondi, ma per il resto saranno uguali alle analoghe offerte ads-free.

Disney Plus introduce abbonamenti con pubblicità negli Stati Uniti

Tranquillizziamo subito i nostri lettori: la novità introdotta riguarda solo gli Stati Uniti; al momento non si hanno notizie sulla possibilità che questa decisione venga replicata in Italia.

I residenti d’oltreoceano invece, da oggi, avranno a loro disposizione quattro ulteriori fasce d’abbonamento che includeranno spot pubblicitari: Disney+ Basic, Disney Bundle Duo Basic, Disney Bundle Trio Basic e Hulu (With Ads) + Live TV.

Disney+ Basic è l’opzione più economica e offrirà agli abbonati Disney+ con pubblicità a soli 7,99 dollari al mese. I bundle Duo Basic e Trio Basic sono un po’ più costosi (a $ 9,99/mese o $ 12,99/mese, rispettivamente), ma dovrebbero far risparmiare denaro agli abbonati statunitensi unendo Disney+ (con annunci) con Hulu (con annunci) ed ESPN+ (con annunci). Infine l’ultima offerta permette di avere Disney+, Hulu (con pubblicità) e Live TV per 69,99 dollari.

Sulle novità introdotte si è così espresso Michael Paull, presidente di Disney Direct to Consumer:

Il lancio di oggi segna un momento fondamentale per Disney+ e mette in primo piano la scelta dei consumatori. Con queste nuove offerte supportate dalla pubblicità, siamo in grado di offrire una maggiore flessibilità ai consumatori per godere di tutta l’ampiezza e la profondità dell’incredibile narrazione di The Walt Disney Company.

Rita Ferro, presidente di Disney Advertising, ha aggiunto:

Oggi diamo il benvenuto a Disney+ con annunci pubblicitari nel portafoglio più ampio, diversificato e di grande impatto del settore. In streaming ora e in futuro.

Disney+ ha confermato che le nuove offerte supportate dalla pubblicità includeranno lo stesso catalogo di contenuti e le stesse funzionalità chiave del prodotto che gli attuali abbonati stanno attualmente ricevendo con il piano Disney+ Premium. Come gli abbonati Disney+ Premium, gli abbonati Disney+ Basic potranno creare fino a sette profili per account, con la possibilità di impostare i PIN del profilo e le classificazioni dei contenuti per profilo tramite Parental Control. Saranno inoltre in grado di eseguire lo streaming su un massimo di quattro dispositivi supportati contemporaneamente in formati video di alta qualità. L’unica differenza tra i due livelli è che gli abbonati Disney+ Basic dovranno guardare quattro minuti di annunci all’ora, suddivisi in spot da 15 e 30 secondi.