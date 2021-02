Disney+: presentato il nuovo parental control

Durante la conferenza stampa di presentazione di Star, nuovo brand di Disney+, è stato presentato il nuovo parental control che permetterà così agli utenti della piattaforma di decidere quali contenuti rendere accessibili.

Con l’arrivo di Star sulla piattaforma streaming Disney faranno la loro comparsa moltissimi titoli rivolti ad un pubblico diverso da quello dei bambini e delle famiglie, fino ad oggi pubblico di riferimento principale di Disney+. Sarà infatti possibile gestire le numerose novità del catalogo per adolescenti e adulti grazie al nuovo parental control.

Impostando le nuove funzioni Disney+ permetterà un’esperienza e una visione sicura per tutti. Il nuovo parental control di Disney+ sarà basato su una classificazione dei contenuti per fasce d’età. Questa nuova classificazione andrà ad integrare il profilo bambini, che al momento è già presente sulla piattaforma, consentendo così un controllo migliore dei contenuti.

A partire dal 23 febbraio, data in cui sarà resa disponibile Star, con il primo accesso a Disney+ gli abbonati potranno decidere di attivare l’accesso ai contenuti per un pubblico più adulto, impostando la classificazione sul proprio profilo da 14+ a 18+. Confermando le impostazioni con la password dell’account, si otterrà potranno visualizzare tutti i contenuti disponibili all’interno del catalogo di Star. Nel caso di profili diversi presenti sullo stesso account, gli utenti potranno anche scegliere di aggiungere un PIN al proprio profilo per una maggiore protezione.

Con l’introduzione del nuovo parental control l’account principale potrà selezionare una classificazione dei contenuti personalizzata per ogni profilo.

Le opzioni di classificazione per ogni profilo sono le seguenti: 6+, 9+, 12+, 14+, 16+ e 18+. Una volta scelta l’opzione, i contenuti disponibili all’interno di ogni profilo specifico, saranno adatti alla classificazione impostata. Ricordiamo che insieme a queste nuove classificazioni su Disney+ è già presente la possibilità di impostare un profilo bambino, il quale presenta al suo interno contenuti adatti fino ai 7 anni di età.

Se non verrà selezionata alcuna scelta, la classificazione predefinita applicata a ciascun profilo sarà 14+ e i titolari degli account potranno modificarla in qualsiasi momento nella sezione Impostazioni.