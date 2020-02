Disney +: aperto il preordine ad un prezzo speciale

Aprono oggi i preorder a prezzo contato per aderire a Disney+. L’uscita di Disney + in Italia è ormai alle porte, da oggi, però, sono aperti anche i preordini ad un prezzo davvero speciale, solo 59,99 euro per dodici mesi. Lo sconto è del 16% sul prezzo annuale di 69,99 euro e del 30% su quello mensile di 6,99 euro.

Disney + sarà disponibile in Italia dal 24 Marzo, alcuni giorni prima della data prevista inizialmente del 31 Marzo. Già dal lancio, saranno disponibili sul catalogo della nuova piattaforma di streaming online più di mille titoli tra film e serie tv originali e non. Un titolo certamente imperdibile per tutti gli amanti di Star Wars sarà The Mandalorian, la serie tv ambientata nell’universo di Guerre Stellari osannata da pubblico e critica e già disponibile su Disney+ negli USA.

Vi ricordiamo che oltre ai titoli già presenti in catalogo, su Disney + potrete fruire della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e tra i titoli più attesi compaiono le serie tv dedicate ad alcuni supereroi della Casa delle Meraviglie come WandaVision, Moon Knight, What If, Loki, The Falcon and The Winter Soldier.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie riguardanti Disney +, vi ricordiamo che in Italia sono già attivi tutti i canali social dedicati al nuovo portale di streaming. Il primo canale disponibile è quello Facebook, a cui sono seguiti Twitter e Instagram.

