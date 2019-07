Disney Villainous in arrivo la seconda espansione

In arrivo la nuova espansione di Disney Villainous che introdurrà Scar, Yzma e Rattigan.

Disney Villainous, il gioco da tavolo Ravensburger sui cattivi Disney, sta per ricevere nuovi contenuti con l’espansione Disney Villainous: Evil Comes Prepared.

Disney Villainous – leggi qui la nostra recensione – è un gioco di strategia asimmetrico del 2018 in cui giocatori saranno chiamati a vestire i panni dei cattivi dei Classici Disney più amati. Al gioco base è seguita una prima espansione, Disney Villainous: Wicked to the Core, che introduceva tre nuovi cattivi.

L’espansione Evil Comes Prepared permetterà di espandere ulteriormente l’esperienza di gioco, aggiungendo al gioco base ulteriori tre cattivi (Scar, Yzma e Rattigan) con i relativi mazzi di gioco, segnalini e tabelloni del personaggio.

Il gameplay non subirà particolari cambiamenti, infatti come per la precedente espansione, anche Evil Comes Prepared potrà essere giocato in maniera indipendente (2-3 giocatori), oppure combinato insieme ai contenuti precedenti (2-6 giocatori se utilizzato insieme al gioco base e Wicked to the Core).

Per chi avesse acquistato sia la scatola base Disney Villainous, che Wicked to the Core l’aggiunta di questo nuovo contenuto porterà a 12 il numero totale di personaggi giocabili.

Di seguito l’elenco dei cattivi presenti nel gioco base e nelle due espansioni.

Disney Villainous:

Malefica – La Bella Addormentata nel Bosco – link Amazon

Ursula – La Sirenetta – link Amazon

Jafar – Aladin – link Amazon

Principe Giovanni – Robin Hood – link Amazon

La Regina di Cuori – Alice nel Paese delle Meraviglie – link Amazon

Capitan Uncino – Le Avventure di Peter Pan – link Amazon

Disney Villainous: Wicked to the Core

Ade – Hercules – link Amazon

Dr. Facilier – La Principessa e il Ranocchio – link Amazon

Regina Grimilde – Biancaneve e i Sette Nani – link Amazon

Disney Villainous: Evil Comes Prepared

Scar – Il Re Leone – link Amazon

Yzma – Le Follie dell’Imperatore – link Amazon

Rattigan – Basil l’Investigatopo – link Amazon

Disney Villainous: Evil Comes Prepared sarà disponibile, in inglese, a partire dal 1 agosto 2019 al prezzo di 24,99$. All’interno di ogni scatola sarà possibile trovare 3 tabelloni dei personaggi, 3 segnalini Villains gioiello, 139 carte, 41 token, una tessera obiettivo e 3 schede riassuntive.