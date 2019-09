Disneyland Paris: il calendario delle stagioni tematiche

ufficializzato il calendario degli eventi del prossimo anno a Disneyland Paris. Protagonisti Star Wars, la Marvel, il classico Frozen e molto altro.

Disneyland Paris , uno dei migliori parchi divertimento d’Europa, è aperto ogni giorno dell’anno. A parte le chiusure programmate per manutenzione, è possibile fruire sempre di quasi tutte le attrazioni sia nel periodo estivo che invernale. Ciò che cambia a seconda del periodo sono gli eventi in programma, ed in generale il calendario degli spettacoli e dell’animazione. Da questo punto di vista, le stagioni di Disneyland Paris sono molto diverse tra loro. Per quanto riguarda la fine del 2019 e buona parte del 2020 è stato ufficializzato il calendario, tra conferme e nuove aggiunte.

Gli eventi

Dal 19 al 22 Settembre torna la quarta edizione di Disneyland Paris Run Weekend . Una corsa con partenza dal parco e che si sviluppa più o meno nei suoi dintorni. Ne sono previste quattro: per bambini, 5km, 10 km o mezza maratona. Quest’ultima si spingerà fino alla vicina Val d’Europe.

. Una corsa con partenza dal parco e che si sviluppa più o meno nei suoi dintorni. Ne sono previste quattro: per bambini, 5km, 10 km o mezza maratona. Quest’ultima si spingerà fino alla vicina Val d’Europe. Il 26 e 31 Ottobre ci saranno le serate speciali di Halloween, dalle 20 fino alle due di notte . Sono gli unici due giorni dell’anno dov’è consentito entrare al parco mascherati con un costume a tema.

. Sono gli unici due giorni dell’anno dov’è consentito entrare al parco mascherati con un costume a tema. Festa di capodanno a Disneyland Paris, il 31 Dicembre a partire dalle 18:00

Disneyland Paris Princess Run dall’8 al 10 Maggio 2020. Molto simile alle corse che si terranno a Settembre.

dall’8 al 10 Maggio 2020. Molto simile alle corse che si terranno a Settembre. Magical Pride il 6 Giugno 2020, per celebrare la diversità e l’inclusione

il 6 Giugno 2020, per celebrare la diversità e l’inclusione Electroland, dal 3 al 5 Luglio tre serate di disco music presso il parco Walt Disney Studios

Le stagioni a tema

Halloween Festival dal 28 Settembre al 3 Novembre. Ci sarà un nuovo spettacolo a tema nel palco del castello ed una parata con i più famosi cattivi Disney, oltre a tanta tematizzazione nella main street e nell’area Frontierland che si animerà celebrando il famoso film Pixar Coco.

dal 28 Settembre al 3 Novembre. Ci sarà un nuovo spettacolo a tema nel palco del castello ed una parata con i più famosi cattivi Disney, oltre a tanta tematizzazione nella main street e nell’area Frontierland che si animerà celebrando il famoso film Pixar Magico Natale Disney dal 9 Novembre al 6 Gennaio. Oltre alla bellissima tematizzazione e la classica parata di Natale, ci sarà uno show dedicato a Frozen all’interno del teatro di Frontierland.

dal 9 Novembre al 6 Gennaio. Oltre alla bellissima tematizzazione e la classica parata di Natale, ci sarà uno show dedicato a Frozen all’interno del teatro di Frontierland. Dall’11 Gennaio al 15 Marzo presso il parco Walt Disney Studios ritorna la stagione della forza , dedicata a Star Wars . Riconfermato in particolare lo show serale sulla facciata della Tower of Terror.

, dedicata a . Riconfermato in particolare lo show serale sulla facciata della Tower of Terror. Dall’11 Gennaio al 3 Maggio presso il parco principale sarà il periodo dedicato a Frozen. Rispetto al periodo natalizio, vi sarà una nuova mini parata che sfilerà quattro volte al giorno.

Dal 27 Marzo al 7 Giugno torna la stagione dei supereroi Marvel al parco Walt Disney Studios, che ha riscosso moltissimo successo nelle sue due passate edizioni. Un ottimo evento in attesa che la grande area Marvel sia completata e disponibile tutto l’anno.

Ultimo grande ritorno nel periodo estivo, con date ancora da confermare (indicativamente da fine Giugno a metà Settembre) il Festival del Re Leone e della Giungla, con relativo show a teatro e parata.

Da segnalare infine che lo spettacolo Topolino ed il Mago (in scena presso i Walt Disney Studios) sarà disponibile nel 2020 dal primo weekend di Febbraio fino al 6 Settembre. Queste date sono garantite, ma una proroga non è da escludere.