Disneyland Resort diventa un centro vaccinale

Disney ha trovato un modo per sfruttare il Disneyland Resort di Anaheim, attualmente chiuso al pubblico a causa della pandemia in corso, e ha deciso di convertirlo in un sito di distribuzione e inoculazione del vaccino per il Covid-19.

Come riportato da Blooloop, il Disneyland Resort dovrebbe aprire entro la fine di questa settimana e verrà utilizzato per vaccinare, rigorosamente su appuntamento, coloro che sono sulla lista delle priorità di Orange County, compresi gli operatori sanitari, in prima linea per la lotta alla pandemia, e i cittadini con oltre 75 anni. Il supervisore Doug Chaffee ha affermato, in un comunicato stampa:

Sono orgoglioso che Disneyland Resorts e la città di Anaheim, entrambi nel mio quarto distretto, siano il primo dei siti Super POD di Orange County. I residenti nel mio distretto sono stati fortemente colpiti dal COVID-19. Questi Super Pod sono fondamentali per fermare questo virus mortale.

Disneyland ha, inoltre, fornito ad Orange County l’uso di un parcheggio per gli ospiti che può contenere fino a 300 automobili ed un congelatore abbastanza freddo da conservare le scorte del vaccino creato da Pfizer, che necessita una temperatura di stoccaggio di -70°. Katella Avenue sarà, quindi, un sito di vaccinazione pubblica. La contea gestirà interamente il sito, oltre a prendere prenotazioni e decidere il programma operativo. Questo sarà soltanto uno dei numerosi siti in tutta l’America ad ospitare un Super POD (Super Point-of-Dispensing). La Dr. Pamela Hymel, Chief Medical Officer di Disney Parks, si è detta orgogliosa di poter aiutare a sostenere Orange County e la città di Anhaeim grazie all’utilizzo delle strutture del Disneyland Resort.

Dopo un anno in cui così tanti nella nostra comunità hanno affrontato difficoltà e incertezza senza precedenti, ora c’è motivo di ottimismo con la somministrazione di un vaccino.

Rimane da chiedersi se questa collaborazione si estenderà anche agli spazi del Walt Disney World. Secondo l’Orlando Sentinel, il governo USA starebbe contrattando con Disney per gestire ulteriori siti.