Doctor Strange 2 preoccupa Benedict Cumberbatch

Ci sono film di cui sa davvero molto poco e Doctor Strange in the Multiverse of Madness è sicuramente uno di questi. La seconda avventura dello Stregone Supremo dei fumetti Marvel interpretato da Benedict Cumberbatch è infatti uno dei sequel più attesi tra quelli in uscita nei prossimi anni, nonostante la sua uscita nelle sale sia stata slittata di qualche mese (inizialmente previsto per il 25 marzo 2022, uscirà invece il 6 maggio dello stesso anno). Ora, in una lunga intervista per Esquire, Cumberbatch ha del film e di alcune sue preoccupazioni circa la portata della pellicola targata Marvel Studios.

L’attore protagonista ha infatti discusso del sequel del primo film di Scott Derrickson che approderà nei cinema il prossimo anno (qui la notizia originale), questa volta con Sam Raimi in cabina di regia. Cumberbatch sembra infatti avere il cosiddetto terrore tipico dell’uscita di un secondo album, visto e considerato anche il successo grandioso del primo capitolo ha permesso a Stephen Strange di diventare un personaggio davvero molto amato dai fan, nonostante inizialmente l’attore britannico pensava che Doctor Strange fosse un eroe datato e a suo modo sessista. Sempre Cumberbatch ha poi aggiunto che Marvel è sempre molto brava a superare le aspettative, specie quando queste sono basse, ma che di conseguenza è sempre più difficile superarle quando queste sono discretamente alte, come nel caso di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Marvel's DOCTOR STRANGE..Doctor Stephen Strange (Benedict Cumberbatch)..Photo Credit: Film Frame ....2016 Marvel. All Rights Reserved.

Della trama del sequel sappiamo al momento molto poco, se non che Wanda Maximoff, interpretata da Elizabeth Olsen nella serie TV WandaVision, sarà presente nel film assieme a Cumberbatch. Doctor Strange tornerà in ogni caso sul grande schermo a fine 2021 in Spider-Man: No Way Home, terza e a quanto pare ultima avventura dell’Amichevole Spider-Man di Quartiere del Marvel Cinematic Universe, interpretato da Tom Holland. Nell’attesa, date un’occhiata alle offerte targate Marvel che trovate su Amazon Italia a questo indirizzo.