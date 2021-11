Doctor Strange in the Multiverse of Madness è in fase di reshoot

Qualche tempo fa vi avevamo detto che i Marvel Studios avevano deciso di posticipare l’uscita di alcuni dei suoi film più attesi, tra i quali Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Sam Raimi, grande appassionato di fumetti che in passato ha avuto modo di confrontarsi con il genere dei cinecomics con i suoi film dedicati a Spider-Man. Il tanto atteso sequel di Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch previsto per il 25 marzo 2022, è quindi slittato al 6 maggio 2022.

Ora, Doctor Strange in the Multiverse of Madness sembra essere è in fase di reshoot ed è lo stesso Benedict Cumberbatch a spiegare il perché.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness in fase di reshoot

La produzione principale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness si è conclusa da un po’ nonostante alcuni ritardi e difficoltà dovuti alla pandemia di coronavirus, eppure il cast e la troupe sono tornati sul set per girare ancora delle scene. Per quale motivo?

Benedict Cumberbatch, in una intervista con Empire Magazine ha rivelato che ci sono due scene specifiche su cui stanno lavorando e che il ritardo è dovuto a problemi logistici:

“Siamo nel bel mezzo delle riprese e stiamo lavorando duramente per far funzionare un progetto e per realizzare il pieno potenziale del film. Ci sono delle parti che vogliamo migliorare, ma anche parti che erano semplicemente impossibili da realizzare quel giorno per motivi logistici e per via dell’emergenza sanitaria. Abbiamo avuto dei ritardi nella produzione, fortunatamente niente di irreparabile, è stato solo tutto un po’ più lento.”

Vi ricordiamo che della trama di Doctor Strange in the Multiverse of Madness si sa ancora poco. Di certo il film avrà atmosfere horror e vedrà nel cast Benedict Cumberbatch e Benedict Wong, nei ruoli di Stephen Strange e Wong, e Elizabeth Olsen nel ruolo di Scarlet Witch. La presenza di Wanda in questo film, inoltre, si legherà alla serie tv Disney+ WandaVision, che avrà un collegamento diretto con il sequel del Doctor Strange di cui potete recuperare il DVD su Amazon!