Doctor Who – in arrivo una companion transgender

Doctor Who è stato per la televisione teatro di grandi innovazioni, spesso non decantate e roboanti come quelle di altre serie provenienti soprattutto dagli Stati Uniti, e si appresta ad essere ancora una volta con l’introduzione del primo companion transgender dell’audio drama con protagonista l’Ottavo Dottore intitolato Doctor Who: Stranded che uscirà a luglio.

L’attrice Rebecca Root – già prima attrice transgender a dirigere una sitcom – interpreterà Tania Bell al fianco dell’Ottavo Dottore (Paul McGann).

Questa la sinossi di Doctor Who: Stranded

Il TARDIS è sparito. Fermi in un tempo e in un luogo, il Dottore, Liv ed Helen cercano rifugio in Baker Street. Ma la casa è cambiata: ora hanno altri vicini – non tutti accoglienti. E qualcuno è portatore di cattive notizie per il futuro. Il dottore e i suoi amici devono affrontare la loro più grande sfida: vivere un giorno dopo l’altro, nel 2020 a Londra.

La Root ha detto di non pensare che la sua identità di genere possa in alcun modo influenzare il suo personaggio o la storia e che sarebbe fantastico avere un personaggio transgender nella serie TV.

Il produttore David Richardson commentato dicendo invece che Stranded è un nuovo inizio… È una nuova ambientazione, con nuovi personaggi e che ha un suo tono distintivo. Non c’è lotta epica per salvare l’universo – si tratta di un gruppo di persone che vivono in una casa a Londra nel 2020, e le loro lotte per trovare una collocazione in questo mondo. Naturalmente ci saranno alieni e strane minacce lungo la strada, ma l’attenzione sarà sempre sui nostri personaggi.

