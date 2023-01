Prima del debutto di Ncuti Gawa nei panni del nuovo Dottore, i fan della celebre saga targata BBC potranno assistere al ritorno di David Tennant, volto storico di Doctor Who, negli speciali in programma per il 60esimo anniversario. Nel trailer diffuso in rete è stato confermato anche il ritorno di Jacqueline King nelle vesti della madre di Donna Noble, Sylvia, e Karl Collins in quelli del marito di Donna, Shaun. New entry assoluta Neil Patrick Harris che interpreterà un eccentrico villain.

Il trailer del 60esimo anniversario di Doctor Who

Al momento non è ancora stata confermata l’identità del suo personaggio, ma sono in molti a pensare che possa trattarsi di una nuova versione di Celestial Toymaker, uno dei cattivi più storici della saga. La sua presenza era stata stuzzicata in alcune interviste passate dallo showrunner Russel T. Davies che ha parlato di un “intervento celeste”. Gli speciali del 60esimo anniversario di Doctor Who arriveranno a novembre.

Il 60esimo anniversario aprirà poi le porte al debutto del quindicesimo dottore, Ncuti Gawa, affiancato dalla giovanissima Millie Gibson nei panni della companion Ruby Sunday. Millie Gibson si è detta onorata e entusiasta del ruolo che andrà a ricoprire, promettendo di fare di tutto per rispettare la grande eredità portata avanti dai precedenti companion. Anche lo showrunner Russell T. Davies, storica conoscenza dei fan della serie, ha commentato con entusiasmo il casting della giovane attrice, definendola una stella brillante e dinamica.

I nuovi episodi di Doctor Who saranno trasmessi nel 2023 su BBC e in esclusiva su Disney Plus nei Paesi al di fuori dell’Inghilterra e dell’Irlanda, Italia compresa. Si tratta del risultato di un grande accordo tra la BBC, emittente storica di Doctor Who, e Disney Branded Television.

