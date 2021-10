Doom Patrol: annunciata la quarta stagione della serie HBO Max

Grandi notizie per i fan dell’irriverente serie ispirata ai personaggi della DC. In occasione del Fandome, trasmesso in diretta streaming sabato scorso, HBO Max ha annunciato di aver rinnovato Doom Patrol per una quarta stagione.

Purtroppo l’annuncio non è stato accompagnato da alcun materiale promozione poichè in questi giorni sta andando in onda la terza stagione, ma si tratta di ogni caso di un segnale molto positivo nei confronti di uno show che ha conquistato critica e pubblico.

Lanciata nel 2019, Doom Patrol si basa sull’omonimo gruppo di riluttanti eroi creato per la DC da Bob Haney e Arnold Drake nel 1963 e divenuto popolare alla fine degli anni ’80 grazie alla gestione di Grant Morrison. In Italia la serie è disponibile su Amazon Prime Video.

I primi tre episodi della nuova stagione sono stati resi disponibili il 23 settembre, mentre i restanti vanno in onda a cadenza settimanale. Il nuovo arco narrativo prende il via durante l’apice dello scontro tra Dorothy (Abi Monterey) e Candlemaker, un duello che ha portato a conseguenze inimmaginabili per tutta la squadra.

A complicare il tutto ci pensa l’arrivo di Madame Rouge (interpretata da Michelle Gomez), grazie a una macchina del tempo e una missione specifica da portare a termine che purtroppo, però, sembra aver dimenticato. Non solo viaggi nel tempo, visto che a mettere i bastoni fra le ruote al gruppo di eroi ci pensa la pericolosissima Confraternita del Male.

A bordo della terza stagione sono tornati Brendan Fraser nei panni di Robotman, Matt Bomer in quelli di Negative Man, April Bowlby come Elasti-Woman, e Diane Guerrero nei panni di Crazy Jane. I fan troveranno anche Joivan Wade nuovamente come Cyborg e Timothy Dalton nei panni di The Chief.

Se siete fan della serie, potete recuperare le avventure originali di Doom Patrol, edite in Italia da Panini Comics. Le trovate, a un prezzo accessibile, cliccando qui.