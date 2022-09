Dopo la paisa nazionali ritorna la Serie A TIM 2022/23 e tra le partite più attese spicca Empoli – Milan di sabato 1 ottobre 2022 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli con il fischio d’inizio fissato per le ore 20:45.

L’Empoli, prima della sosta, aveva ottenuto un’importante vittoria contro il Bologna in trasferta registrando anche il primo successo stagionale e ponendosi al quattordicesimo posto in classifica a quota 7 punti. Il Milan, invece, viene da un’importante sconfitta, nonché la prima della stagione, in casa contro il Napoli che gli ha fatto perdere il primo posto in classifica. Entrambe le formazioni sono chiamate a vincere la partita, con i rossoneri che partono leggermente in vantaggio ma che vedono l’assenza di giocatori fondamentali del calibro di Theo Hernandez e Maignan e i dubbiosi Origi e Tonali.

Dove vedere la partita?

Empoli – Milan, quindi, si giocherà sabato 1 ottobre 2022 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli con il fischio d’inizio fissato per le ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Empoli dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Lammers e Satriano in attacco davanti a Pjaca sulla trequarti. Al centrocampo, invece, spazio per Haas, Marin e Bandinelli mentre in difesa quasi certi Stojanovic, Ismajli, Luperto e Parisi.

Il Milan, invece, scenderà in campo con l’ormai consueto 4-2-3-1 con Giroud unica punta d’attacco davanti a Messias, Diaz e Leao. Al centrocampo Tonali e Bennacer mentre in difesa vi saranno sicuramente Calabria, Kalulu, Tomori e Dest. In porta invece toccherà a Tatarusanu.