Dove vedere Empoli – Milan in TV e streaming

La partita Empoli – Milan è attesa mercoledì 22 dicembre alle ore 20:45 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport (251 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (202 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. Altra opzione, è quella dell’utilizzo del TIMVISION BOX. La telecronaca di DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi, mentre su Sky in cabina di commento Andrea Marinozzi con Nando Orsi seconda voce.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il modulo dell’Empoli dovrebbe essere il 4-3-1-2 con Cutrone e Pinamonti coppia d’attacco davanti a Bajrami. Al centrocampo spazio per Henderson, Ricci e Zurkowski, mentre in difesa dovrebbero esserci Stojanovic, Romagnoli, Luperto e Parisi.

Il Milan, invece, dovrebbe presentarsi con un 4-2-3-1 con Ibrahimovic unica punta d’attacco davanti a Messias, Brahim Diaz e Saelemaekers. Al centrocampo spazio per Tonali e Kessié, mentre in difesa dovrebbero tornare Florenzi, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez.