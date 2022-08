La prima giornata del campionato di Serie A TIM è iniziata col botto e la seconda giornata non sarà da meno. Tra le partita più attesa vi è certamente Inter – Spezia di sabato 20 agosto allo stadio San Siro di Milano col fischio d’inizio fissato alle ore 20:45.

Entrambe le squadre hanno vinto nel primo turno, tuttavia tra le due è l’Inter ad aver avuto qualche difficoltà in più a raggiungere la vittoria solo grazie al gol di Dumfries nei secondi finali. I nerazzurri, quindi, faranno di tutto per acciuffare altri 3 punti utili e dimostrare di essere davvero tra le favorite per lo scudetto. Lo Spezia, invece, è riuscita a battere l’Empoli grazie al gol nel primo tempo di Nzola e non si tirerà certamente indietro nella possibilità di conquistare un’altra vittoria.

Dove vedere la partita?

La sfida tra Inter e Spezia si giocherà sabato 20 agosto 2022 alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano (prima partita in casa per i nerazzurri in questa stagione 2022/23). La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Inter di Simone Inzaghi dovrebbe confermare l’ormai canonico modulo 3-5-2 con Lautaro e Lukaku in attacco, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Gosens al centrocampo e Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa.

Lo Spezia di Luca Gotti si presenterà in campo con il medesimo modulo dei nerazzurri. In attacco vi saranno, presumibilmente, Verde e Nzola, al centrocampo Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni e Reca mentre in difesa spazio per Kiwior, Caldara e Nikolaou.