Arriva la sesta giornata di campionato di Serie A TIM 2022/23 e tra le partite più attese vi è certamente Inter – Torino di sabato 10 settembre 2022 allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00.

L’Inter di Simone Inzaghi è attualmente ottava in classifica a quota 9 punti a causa di 3 vittorie ma anche 2 sconfitte. Il Torino di Ivan Juric, invece, è al sesto posto grazie a 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta. I nerazzurri sono reduci da due sconfitte molto dolorose: una in campionato contro il Milan e una in Champions League contro il Bayern Monaco. I granata, al contrario, vengono da due vittorie e una sola sconfitta negli ultimi tre impegni in Serie A. Un dato curioso è che il Torino non batte l’Inter in casa di quest’ultima dal lontano 3 aprile 2016. Da allora ci sono state 4 vittorie dei nerazzurri e due pareggi.

Dove vedere la partita?

Inter – Torino, quindi, si giocherò sabato 10 settembre 2022 allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il fischio d’inizio fissato alle ore 18:00. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Inter scenderà in campo con il consueto 3-5-2 nuovamente rivisto dopo la partita contro il Bayern Monaco. In attaco ci saranno Lautaro Martinez e Dzeko, mentre al centrocampo Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan e Darmian. In difesa spazio per Skriniar, De Vrij e a sorpresa Dimarco che potrebbe trovare spazio al posto di Barella. In porta niente Onana, torna Handanovic.

Il Torino, invece, scenderà in campo col l’ormai consueto 3-4-2-1 con Sanabria unica punta d’attacco sorretto nelle retrovie da Vlasic e Radonjic. Al centrocampo non mancheranno Aina, Lukic, Linetty e Vojvoda mentre in difesa Djidji è in vantaggio su Schuurs insieme a Buongiorno e Ricardo Rodriguez.