Siamo ancora alla terza giornata e già il campionato di Serie A TIM 2022/23 si prepara al suo primo big match. Tutto pronto, quindi, per la sfida tra Juventus e Roma che si giocherà sabato 27 agosto 2022 alle ore 18:30 all’Allianz Stadium di Torino.

Gli uomini di Massimiliano Allegri si preparano a ospitare i giallorossi di Josè Mourinho che, attualmente, ricoprono la prima posizione a punteggio pieno insieme a Napoli e Inter. I bianconeri vanno a caccia di uno sperato successo dopo il deludente pareggio contro la Sampdoria che ha anche rivelato dei problemi nel gioco a causa di una rimodulazione della formazione per ovviare ai numerosi e importanti infortuni. La Roma, invece, sta dimostrando di avere un buon gioco, ma anch’essa non è esente da brutti infortuni tra cui Zaniolo e Wijnaldum.

Dove vedere la partita?

Juventus – Roma si giocherà sabato 27 agosto 2022 alle ore 18:30 all’Allianz Stadium di Torino. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca di Juventus – Roma sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Juventus si affiderà nuovamente al modulo 4-3-3 sperando di risolvere i problemi avuti al Marassi. In attacco vi sarà nuovamente Vlahovic come prima punta supportato da Kostic e Cuadrado, al centrocampo vi saranno, invece, Miretti, Locatelli e Rabiot mentre in difesa quasi certi Danilo, Bonucci, Bremer e De Sciglio.

La Roma, invece, sfrutterà il 3-4-2-1 facendo, anch’essa, i conti con pesanti infortuni nella rosa. Come punta d’attacco vi sarà Abraham davanti a Dybala e Pellegrini, al centrocampo spazio per Karsdorp, Cristante, Matic e Spinazzola mentre in difesa quasi certi Mancini, Smalling e Ibanez.