Arriva la sesta giornata di Serie A TIM 2022/23 e tra le partite più attese spicca Juventus – Salernitana che si giocherà domenica 11 settembre 2022 all’Allianz Stadium di Torino con il calcio d’inizio fissato per le ore 20:45.

La Juventus si presenta in casa dopo la prima sconfitta stagionale subita contro il PSG in Champions League. Ora gli occhi sono puntati sul campionato dove i bianconeri hanno raccolto finora solo nove punti a causa di due vittorie e tre pareggi. A Torino arriva la Salernitana che è particolarmente in forma grazie a quattro risultati utili consecutivi ovvero una vittoria e tre pareggi. Attualmente, quindi, è a quota sei punti con una sola sconfitta subita contro la Roma all’esordio del nuovo campionato. Entrambe le squadre, quindi, faranno di tutto per proseguire positivamente la corsa verso la vetta della classifica.

Dove vedere la partita?

Juventus – Salernitana, quindi, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino domenica 11 settembre 2022 con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Juventus si affiderà a un nuovo modulo ovvero il 3-5-2 con Vlahovic e Milik in attacco, De Sciglio, McKennie, Locatelli, Rabiot e Alex Sandro al centrocampo e in difesa Gatti, Bonucci e Rugani. Bremer, per la prima volta dall’inizio del campionato, potrebbe partire dalla panchina.

La Salernitana si affiderà al medesimo modulo degli avversari, con Dia e Bonazzoli in attacco, Candreva, Maggiore, Coulibaly, Vilhena e Mazzocchi al centrocampo e Bronn, Fazio e Gyomber in difesa. Piatek è al momento molto dubbio, ma potrebbe trovare spazio anche dal primo minuto.