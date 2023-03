Dopo la pausa nazionali arriva il campionato di Serie A TIM con la sua 28esima giornate e tra le partite più attese spicca Juventus – Verona di sabato 1 aprile 2023 all’Allianz Stadium di Torino con il fischio d’inizio atteso per le ore 20:45.

La Juventus scenderà nel campo di casa forte di aver chiuso il campionato pre-pausa con un’importante vittoria in casa dell’Inter. I bianconeri attualmente occupano il settimo posto con 41 punti e restano in attesa del pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI sui 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus dalla Corte Federale per il noto caso plusvalenze. Il Verona, invece, necessità obbligatoriamente di una vittoria essendo al terzultimo posto con soli 19 punti in 27 giornate. La squadra veneta non vince dal 13 febbraio e finora non hanno mai vinto una partita fuoricasa.

Dove vedere la partita?

Juventus – Verona, quindi, si gioca sabato 1 aprile 2023 all’Allianz Stadium di Torino con il fischio d’inizio fissato per le ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, in casa Juventus i dubbi sono molti a causa di pesanti assenze come Paredes e Rabiot. Il modulo dovrebbe comunque essere un 3-5-2 con Vlahovic e Di Maria in attacco, centrocampo con Cuadrado, Fagioli, Barrenechea o Miretti, Locatelli e De Sciglio o Alex Sandro (Kostic e Chiesa non al meglio) e difesa con Gatti, Bremer e Danilo considerando le incertezze di Bonucci.

Verona che dovrà fare i conti con un’emergenza in attacco viste le assenze di Djuric, Henry, Verdi e forse anche Ngonge. Il modulo sarà un 3-4-2-1 con Gaich unica punta davanti a Braaf e Kallon. Centrocampo con Faraoni, Duda, Tameze e Doig mentre in difesa quasi certi Dawidowicz, Hien e Magnani.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Barrenechea, Locatelli, De Sciglio; Di Maria, Vlahovic

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Braaf, Kallon; Gaich

Come vedere Juventus – Verona se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di DAZN, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.