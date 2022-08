Il campionato di Serie A TIM 2022/23 è iniziato da poco, ma siamo già giunti alla terza giornata. Tra le partite più attese spicca certamente Lazio – Inter di venerdì 26 agosto 2022 allo Stadio Olimpico di Roma con il fischio d’inizio alle ore 20:45.

I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno iniziato bene il campionato e al momento si trovano a punteggio pieno grazie alle vittorie contro il Lecce e lo Spezia. La Lazio di Maurizio Sarri, invece, è attualmente a due punti in meno dell’Inter a causa del pareggio contro il Torino della seconda giornata. Entrambe le squadre daranno il meglio per cercare di portarsi avanti nella classifica, ma c’è un dato molto curioso da tenere in considerazione: i nerazzurri non battono i biancocelesti in casa di quest’ultimi dal lontano 29 ottobre 2018 quando in panchina sedeva Luciano Spalletti.

Dove vedere la partita?

Lazio – Inter, quindi, si disputerà venerdì 26 agosto 2022 allo Stadio Olimpico di Roma con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà effettuata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Lazio si presenterà in campo sicuramente con un modulo 4-3-3 con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni in attacco, Milikovic-Savic, Cataldi e Vecino (o Basic) al centrocampo e Lazzari, Patric e Romagnoli in difesa. Curiosità in porta dove sicuramente sarà presente Provedel nonostante il ritorno dalla squalifica di Maximiano.

L’Inter, invece, sfrutterà il consueto 3-5-2 con una formazione abbastanza classica che vede Lukaku e Lautaro in attacco, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Gosens (o Darmian o Dimarco) al centrocampo e Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa.