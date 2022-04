La 33esima giornata di Serie A TIM è alle porte e con essa l’attesa partita Milan – Genoa di venerdì 15 aprile 2022 allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il fischio d’inizio fissato alle ore 21:00.

I rossoneri hanno bisogno di punti preziosi per poter proseguire il sogno scudetto: purtroppo due pareggi consecutivi senza alcun gol non sono risultati positivi con le inseguitrici a pochi punti di distanza. Il Genoa, a sua volta, proviene da ben sette pareggi consecutivi, una vittoria e due sconfitte: la tanto apprezzata difesa ha iniziato a mostrare dei problemi che il Milan potrebbe usare a proprio vantaggio.

Dove vedere la partita?

Milan – Genoa si giocherà venerdì 15 aprile 2022 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro di Milano con il calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Milan dovrebbe presentarsi con un modulo 4-2-3-1 con Giroud unica punta d’attacco davanti a Messias, Diaz e Leão. Al centrocampo spazio per Kessié e Tonali, mentre in difesa praticamente certi Calabria, Kululu, Tomori e Theo Hernandez.

Il Genoa dovrebbe presentarsi con un modulo identico a quello dei rossoneri con Destro unica punta d’attacco davanti a Portanova, Amiri e Melegoni. Al centrocampo sicuri Sturaro e Badelj mentre in difesa nessun dubbio per Hefti, Østigard, Maksimovic e Vasquez.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Diaz, Leão; Giroud

