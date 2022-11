Ritorna la UEFA Champions League 2022/23 con le ultime partite della fase a gironi e tra le più attese spicca certamente Milan – Salisburgo, valevole per il Gruppo E, di mercoledì 2 novembre 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. Il fischio d’inizio è atteso alle ore 21:00.

Il Milan deve necessariamente vincere o pareggiare contro il Salisburgo se vuole continuare il sogno Champions, ma scenderà in campo dopo una brutta sconfitta a Torino. Gli austriaci, infatti, sono terzi del girone a solo un punto di distanza dai rossoneri pertanto sono obbligati a vincere per qualificarsi agli ottavi di finale. La partita sarà sicuramente combattuta considerando anche che all’andata il match si concluse con un passaggio con il risultato di 1 a 1.

Dove vedere la partita?

Milan – Salisburgo, quindi, si giocherà mercoledì 2 novembre 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il calcio d’inizio previsto per le ore 21:00. Il grande match può essere visto su Amazon Prime Video, la piattaforma del colosso dell’e-commerce che anche quest’anno ha acquistato i diritti della miglior partita di ogni mercoledì di Champions League. Si tratta di una trasmissione in esclusiva, quindi non sarà possibile vedere la partita su Sky, NOW o Mediaset Infinity. L’unico modo è abbonarsi ad Amazon Prime Video così da poter vedere il match tramite l’apposita app scaricabile in ogni dispositivo mobile o fisso compatibile (smart tv, smartphone, tablet, PC, console, Amazon Firestick, Google Chromecast e tanti altri ancora).

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Milan scenderà in campo con il 4-2-3-1 con Giroud unica punta d’attacco davanti a Messias, Brahim Diaz e Leao. Al centrocampo vi saranno Bennacer e Tonali mentre in difesa Kalulu, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez.

Il Salisburgo, invece, si affiderà al 4-3-1-2 con Adamu e Okafor davanti a Sucic. Al centrocampo, invece, vi sono Kjaergaard, Gourna-Douath e Seiwald mentre in difesa spazio per Dedic, Wober, Pavlovic e Bernardo.