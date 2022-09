La settima giornata di Serie A TIM 2022/23 è alle porte e tra le partite più attese vi è sicuramente il big match Roma – Atalanta che si giocherà domenica 18 settembre 2022 allo Stadio Olimpico di Roma alle 18:00.

I giallorossi di José Mourinho provengono da un’importante vittoria in Europa League e al momento ricoprono il quinto posto in classifica a quota 13 punti con ben 4 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, invece, sono al momento primi in classifica insieme a Napoli e Milan e sono, attualmente, imbattuti a quota 14 punti grazie a 4 vittorie e 2 pareggi. Insomma, lo scontro sarà accesissimo, ed entrambe le squadre faranno di tutto per portarsi a casa i tre importantissimi punti.

Dove vedere la partita?

Roma – Atalanta si disputerà, quindi, domenica 18 settembre 2022 allo Stadio Olimpico di Roma con il fischio d’inizio della gara in programma alle ore 18.00. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Roma si presenterà in campo con il modulo 3-4-2-1 con Abraham unica punta d’attacco davanti a Dybala e Pellegrini, al centrocampo vi saranno Karsdorp, Matic, Cristante e Spinazzola, mentre in difesa ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez. Occhi puntati su Zaniolo perché in caso di suo ingresso come titolare, Pellegrini si sposterebbe tra i centrocampisti al posto di Matic.

L’Atalanta sfrutterà il medesimo modulo con Højlund al posto dell’infortunato Zapata nel ruolo di punta d’attacco supportato dietro da Ederson e Lookman. Al centrocampo, invece, vi saranno Hateboer, De Roon, l’immancabile Koopmeiners e Soppy. In difesa, infine, non mancheranno Toloi, Demiral e Okoli. Possibilità di ingresso, sulla trequarti, di Pasalic e Malinovskyi, mentre forti dubbi su Muriel in attacco.