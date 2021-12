Dove vedere Roma – Inter in TV e streaming

Arriva dicembre e arriva anche il primo big match della Serie A TIM che vede in particolare lo scontro tra Roma e Inter valido per il 16esimo turno di campionato. La partita si giocherà sabato 4 dicembre 2021 alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma.

La Roma ha bisogno di una vittoria importante per provare a non allontanarsi troppo dalla zona Champions dopo la terza sconfitta negli ultimi cinque incontri. L’Inter, invece, è attualmente a -2 dalla vetta della classifica grazie sia alle importanti vittorie che ai risultati poco positivi del Milan e del Napoli, quindi farà di tutto per non perdere importanti punti dalla capolista.

Dove vedere la partita?

Roma – Inter si giocherà sabato 4 dicembre 2021 alle ore 18:00 e il palcoscenico sarà lo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. si giocheràe il palcoscenico sarà lo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva daGli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca della sfida è affidata Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi.

Probabili formazioni

Il grande assente della Roma, sarà Abraham che nel modulo 4-2-3-1 sarà sostituito da Shomurodov davanti a Zaniolo, Mkhitaryan e Carles Perez. Al centrocampo, invece, ci saranno Veretout e Cristante, mentre in difesa ci sono Mancini, Smalling, Ibanez e Vina.

Per quanto riguarda l’Inter, invece, il modulo sarà un classico 3-5-2 con Dzeko e Lautaro Martinez unica coppia d’attacco, mentre al centrocampo ci sono Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic. Chiude la difesa Skriniar, Bastoni e Dimarco.