Dove vedere Spezia – Milan in TV e streaming

Il turno infrasettimanale del campionato di Serie A TIM deve ancora terminare, ma alcune squadre sono già proiettare verso la sesta giornata e tra queste troviamo Spezia – Milan che giocheranno sabato 25 settembre 2021 alle 0re 15:00 nello stadio Alberto Picco di La Spezia.

La squadra ligure allenata da Thiago Motta ospiterà l’agguerrito Milan di Stefano Pioli che ha iniziato il campionato ottimamente. Infatti, mentre lo Spezia è appena a 4 punti e diciassettesimi in classifica, i rossoneri si trovano nei punti caldi della classifica, imbattuti con 13 punti frutto di 4 vittorie e un pareggio. L’ultima volta che, però, le due squadre si sono incontrate sul suolo ligure, la vittoria è stata dello Spezia per 2 a 0 e i Bianchi, nell’ultima partita contro la Juventus, hanno comunque dimostrato di avere un bel gioco, ma problemi realizzativi sotto porta. In ogni caso per la squadra di Pioli non sarà semplicissimo vincere.

Dove vedere la partita?

Spezia – Milan, quindi, si giocherà all’Alberto Picco sabato 25 settembre 2021 alle ore 15:00. L’evento sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Potrete guardare il match sulle smart tv di ultima generazione, su console quali PlayStation e Xbox, tramite dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e DAZN Tv Box, ma anche in streaming tramite l’apposita applicazione scaricabile su PC, laptop, smartphone e tablet sia Android che iOS.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Thiago Motta potrebbe nuovamente proporre il 4-2-3-1 già visto contro la Juventus. Come punta potrebbe essere Nzola al posto di Antiste. Alle sue spalle potrebbe figurare il trio composto da Verde, Maggiore e Gyasi. In mediana, invece, Ferrer e Bourabia e in difesa gli immancabili Hristov, Nikolaou, Amian e Simone Bastoni.

Per il Milan, invece, potrebbe esserci un po’ di turnover visto che dopo lo Spezia gli attende l’Atletico Madrid a tre giorni di distanza. La formazione potrebbe essere speculare a quella della squadra ligure, con Rebic nel ruolo di unica punta, Saelemaekers al posto di Florenzi accanto a Diaz e Rafael Leão sulla trequarti e Kessié e Tonali al centrocampo. In difesa, invece, potrebbero esserci Kalulu, Tomori, Romagnoli e Theo Hernández.

Spezia (4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, S. Bastoni; Ferrer, Bourabia; Verde, Maggiore, Gyasi; Nzola.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Rebic.