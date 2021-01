Dragon Ball GT, Gogeta Super Saiyan 4 (Dokkan Battle): la recensione!

Gogeta Super Saiyan 4 è la nuova proposta inviataci da Banpresto, tratta da Dragon Ball GT per la linea Dokkan Battle Collab. La statica che andremo ad analizzare è una rappresentazione in PVC del guerriero frutto dell’unione tra Goku e Vegeta alla fine della serie GT contro Omega Shenron.

Il personaggio

Durante le fasi finali del combattimento contro Super Li Shenron, i due Saiyan stanno per essere sconfitti, ma Vegeta mettendo da parte l’orgoglio decide di unirsi a Son Goku tramite la tecnica della fusione. Dopo che Son Goku e Vegeta eseguono la danza di Metamor i due Saiyan danno vita a Gogeta Super Saiyan 4 umiliando il temibile nemico respingendo la sua sfera di energia negativa. La spavalderia del guerriero però gli gioca un brutto scherzo, perdendo tempo a prendersi gioco del suo avversario esaurisce il tempo rimasto, proprio mentre sta per scagliare il Big Bang Energetico, la fusione si scioglie lasciando i due Saiyan allo stato di Super Saiyan 4. Fortunatamente poi sarà Son Goku a battere in modo definitivo il Drago Malvagio grazie alla Sfera Genkidama.

La confezione

Il packaging della linea Ichibansho Figure si presenta con dimensioni davvero notevoli. E’ realizzato in cartoncino robusto e decorato su tutti i lati con la figure colta da varie angolazioni. Nella parte frontale vediamo una foto a mezzo busto di Gogeta Super Saiyan 4 nella sua iconica posa a braccia incrociate e i vari loghi che identificano il prodotto: partendo dai loghi Dragon Ball Super in alto a destra, il simbolo Ichibansho Figure in alto a sinistra, finendo con i loghi Toei Animation Bandai Namco e Bandai Spirits in basso a destra.

Gogeta Super Saiyan 4

La statua, all’interno, è in sostanza già assemblata. La coda e la parte finale della fascia si uniscono insieme attraverso i vari incastri che sono molto intuitivi, a un punta tale da non essere presenti foglietti con istruzioni. Nella confezione è presente una pratica basetta ovale trasparente, dotata d’incastri, per potervi collocare la figure in totale sicurezza evitando eventuali problemi di ribaltamento. Purtroppo la statica deve essere esposta per forza con il sopporto poichè i perni sono collocati sotto i piedi.

La statua di Gogeta Super Saiyan 4 è realizzata completamente in plastica, raggiunge un’altezza di 24 cm circa ed è rappresentato in una posa statica con le braccia conserte. Lo sculpt di questa figure svolge un ruolo fondamentale sull’impatto visivo, infatti gli scultori hanno fatto ben notare la fisicità del personaggio andandone a risaltare le forme della vigorosa muscolatura e della pelliccia di cui è rivestito il corpo del guerriero Saiyan. Nel complesso il prodotto è dipinto veramente bene e non presenta segni d’imperfezione o sbavature. La fascia blu ha un lieve movimento verso destra che dona alla statua maggior dinamicità sebbene raffigurato in posa statica.

La nostra Videorecensione (min 3.52)

Conclusioni

Riepilogando, Gogeta Super Saiyan 4 di Banpresto prosegue il filone di uscite dedicate alla serie di Dragon Ball GT, con questa statua che mette in risalto tutte le caratteristiche tipiche del guerriero Saiyan. Davvero ottimo il lavoro di sculpt e painting dove non abbiamo scovato particolari sbavature della colorazione. Decidiamo di promuovere a pieni voti questa figure perché merita di stare nelle vetrine delle collezioni di ogni fan che si rispetti. Prima di concludere questa recensione vi invitiamo a seguire il nostro canale Youtube dove potete trovare una serie di video dedicati al mondo delle figure.