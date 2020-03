Dragon Ball Super World Collectable Diorama vol.4: recensione

Arriva sul mercato la quarta serie di figure della linea Dragon Ball Super World Collectable Diorama. Questa simpatica serie di piccole figure si aggiorna con nuovi quattro guerrieri tratti questa volta dalla pellicola Dragon Ball Super: Broly, il lungometraggio campione d’incassi della scorsa stagione. I protagonisti di questa uscita sono: Goku, Broly, Gogeta e Broly Full Power. L’idea alla base di questa serie consiste nel fornire le figure, alte circa 8 cm, di una basetta molto dettagliata che richiama l’ambientazione della scena dalla quale sono tratti.

I personaggi

In Dragon Ball Super: Broly le vicende dei protagonisti si intrecciano tra passato e futuro culminando nell’epico scontro con Broly, il Saiyan che Freeza aveva spedito in un pianeta sperduto insieme al padre. Dopo gli eventi del torneo della Potenza Goku e Vegeta continuano gli allenamenti, Goku non ha ancora padroneggiato l’ultra istinto e quando Freeza torna alla carica con Broly al suo servizio parte uno scontro epico tra i tre Saiyan. Broly è davvero così forte? Probabilmente si e solo la fusione tra Goku e Vegeta potrà porre un freno alla sua incommensurabile potenza.

Confezioni

Ci troviamo di fronte a delle scatolette di ridotte dimensioni contenenti al proprio interno il prodotto completamente montato e munito di una basetta tale da formare con la figure un mini-diorama. L’involucro esterno è realizzato in cartoncino mentre all’interno è presente una busta in plastica che contiene in vani separati la figure, eventuali supporti trasparenti e la basetta. Su ogni confezione il prodotto contenuto è ben individuato da una grafica dedicata mentre i fianchi e il retro contengono le medesime informazioni, la parte posteriore oltretutto ci mostra tutti e quattro i personaggi che compongono la wave 4 dove Son Goku (A) e Broly (B) compongono il primo diorama mentre Broly Full Power (C) e Gogeta (D) compongono il secondo.

Goku vs Broly

Questo primo set ricrea la scena iniziale tra i ghiacciai quando Son Goku si toglie la giacca e Broly si scaglia verso di lui. Mentre Goku è rappresentato in piedi calmo e pronto allo scontro, Broly mostra tutto il suo impeto selvaggio grazie ad una postura in fase di attacco. Anche le espressioni del volto dei due personaggi riflettono questo stato d’animo, vediamo infatti nel volto di Broly una espressione di ferocia a bocca aperta mentre nel volto di Goku possiamo intravedere un accenno di sorriso per il desiderio di intraprendere la lotta con il nuovo avversario. Entrambe le figure sono dotate di una basetta che richiama i ghiacci dove ha luogo la prima parte dello scontro.

Gogeta vs Broly Full Power

Questo secondo set replica la scena finale del film nel quale Broly, totalmente fuori controllo, ha ormai raggiunto la piena potenza e solo Gogeta, l’unione di Goku e Vegeta con la tecnica della fusone, è in grado di contrastarlo. Broly viene sempre rappresentato in fase di attacco, furioso, privo della sua armatura e con i capelli totalmente verdi (il colore del Super Saiyan Leggendario) mentre Gogeta viene rappresentato in pronta risposta all’attacco mentre cerca di sferrare un pugno all’avversario. I capelli di Gogeta sono blu, caratteristici del Super Saiyan God Super Saiyan mentre gli abiti sono i classici che si assumono a seguito della fusione tramite la tecnica della danza di metamor. La basetta in questa coppia è rappresentata da un pavimento di tipo roccioso ed è presente per entrambe le versioni un piccolo supporto trasparente per sorreggere i due combattenti in volo.

Conclusioni

Dragon Ball Super Collectable Diorama vol.4 di Banpresto si rivela come un set veramente carino, divertente e ben fatto poiché con poco è possibile ricreare due degli scontri presenti nella pellicola. Nonostante la dimensione contenuta tutti e quattro i personaggi sono dotati di grande cura dei particolari e la colorazione si presenta di livello senza che si evidenzino particolari errori di sbavatura. Un ottimo acquisto per chi ha amato il film ma anche per chi è amante del genere caricaturale nel quale sono rappresentati.