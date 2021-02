Dragon Ball Z: Jiece S.H.Figuarts la recensione

Arriva sul mercato la seconda action figure tratta dalla Squadra Ginyu della saga di Namecc, ovvero Jiece (Jeeth nel manga o Gis nell’adattamento italiano dell’anime). Questa nuova uscita fa parte della linea S.H. Figuarts di Tamashii Nations che da diversi anni tratta il brand dedicato a Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e Dragon Ball Super vantando una schiera di uscite molto vasta. La squadra Ginyu è composta da cinque mercenari al comando di Freezer e ne fanno parte: Il capitano Ginyu (trovate la nostra recensione sul canale Youtube di Cultura Pop), Jiece che è il protagonista della nostra analisi, Butter, Reekom e Guldo.

Il personaggio

Jiece è il primo membro a entrare nella squadra del capitano Ginyu. Ha dei tratti simili ai terrestri, a eccezione dei lunghi capelli bianchi e della pelle rosa. Nella serie televisiva era conosciuto come il “Magma Rosso” ed è un grande amico di Burter. La sua tecnica speciale è chiamata Sfera Frantumante, un potente attacco di cui Jiece va molto fiero. Crea una sfera d’aura in una mano e la scaglia contro il nemico come una palla da pallavolo. Dopo essere stato sconfitto da Son Goku, la sua sicurezza subì un colpo devastante. Nella serie televisiva, Jiece e gli latri membri della squadra Ginyu (eccetto il loro capitano) tentarono di prendere possesso del pianeta di Re Kaioh subito dopo essere finiti all’altro mondo. Tuttavia, Jiece fu immediatamente spedito negli inferi da Tenshinhan, diventato molto più forte grazie al duro allenamento.

Confezione e Blister

Il packaging di Jiece è di colore bianco e realizzato in cartoncino e plastica. Oltre al primo piano della figure in basso a destra e i loghi Dragon Ball Z, Bandai Spirits, Tamashii Nations troviamo una finestra trasparente che ci lascia intravedere una parte del blister al proprio interno. Il retro della confezione contiene le varie foto ufficiali del prodotto che preannunciano il contenuto con i vari accessori e le pose possibili da ricreare. All’interno vi sono due blister che andiamo ora ad analizzare nel dettaglio. Andiamo con ordine a elencarvi il contenuto:

Una testa di Son Goku (Ginyu)

Tre Volti alternativi

Una sfera del Drago di Namecc a due stelle

Una sfera frantumante

Due spalline di ricambio da usare con le braccia alzate

Un supporto trasparente per la sfera frantumante

Parte posteriore della corazza di ricambio per poter agganciare Jiece allo stand

Una valigetta verde

Quattro coppie di mani

Una mano singola per impugnare la valigetta

Nella scatola, come da tradizione per questi prodotti, troviamo anche un foglietto d’istruzioni in bianco e nero che se non siete tanto pratici vi consigliamo sempre di sfogliare per essere informati su come poter sostituire le parti di ricambio per evitare rotture fortuite.

Il prodotto

Jiece presenta un corpo realizzato interamente in PVC, alto circa 14 cm con articolazioni non troppo evidenti, ma in ogni caso adatte all’uso. Gli snodi sono tutti super funzionali e rigidi al punto giusto in modo da garantire la realizzazione di ogni posa che vi passi per la mente, ma per fare ciò avrete bisogno anche di una basetta stage act, che purtroppo non è stata inclusa in questa release. Abbiamo testato la figure nelle pose più assurde e senza porci limiti, in modo da poter metterne alla prova anche il bilanciamento delle varie parti che compongono il modello. Infatti, l’unica nota negativa di questo personaggio è la folta capigliatura che lo sbilancia completamente all’indietro rendendo arduo riprodurre pose dinamiche senza l’aiuto di un supporto adeguato. La colorazione dell’armatura da battaglia dell’esercito di Freezer risulta molto fedele, sia nelle forme che nelle tinte, alla fonte originale, questa in particolare è contraddistinta da una tuta nera che non copre del tutto le gambe ma è dotata di guanti e stivali bianchi e uno Scouter di colore verde.