Dragon Trainer, arriva lo spin-off Dragons: The Nine Realms

DreamWorks Animation ha annunciato ufficialmente Dragons: The Nine Realms, una nuova serie spin-off di Dragon Trainer che sarà presentata in anteprima sia su Hulu che su Peacock questo inverno.

Dragons: The Nine Realms – i dettagli della serie

Ambientato 1.300 anni dopo gli eventi di Dragon Trainer, Dragons: The Nine Realms si svolge in un mondo moderno in cui i draghi non sono altro che una leggenda. Ma in giorno succede qualcosa di molto strano, quando…

“un’anomalia geologica apre un’immensa fessura profonda chilometri nella superficie terrestre, scienziati di tutto il mondo si riuniscono in una nuova struttura di ricerca per studiare il misterioso fenomeno. Presto un gruppo di ragazzini disadattati, portati sul posto dai loro genitori, scoprono la verità sui draghi e su dove si sono nascosti, un segreto che devono tenere per sé per proteggere ciò che hanno scoperto“.

Ecco qui di seguito i dettagli salienti della serie:

Episodi e durata: 6 della durata di 22 minuti l’uno

Produttore esecutivo e showrunner: John Tellegen

Produttori esecutivi: Chuck Austen e Henry Gilroy

Supervisione: Beth Sleven

Dragons: The Nine Realms vede la partecipazione al doppiaggio, nella versione originale in inglese, di Jeremy Shada, noto per il suo ruolo di Finn in Adventure Time di Cartoon Network. La serie è prodotta da Chuck Austen (Steven Universe, She-Ra e le Principesse Guerriere) e Henry Gilroy (Star Wars: The Clone Wars), mentre John Tellegen (Dragons – Squadra di salvataggio, Dragons) è il produttore esecutivo e showrunner. Beth Sleven (Spirit: Avventure in libertà) è il produttore supervisore.

Qui di seguito, trovate il teaser trailer di lancio di Dragons: The Nine Realms:

Basato sull’omonima serie di romanzi per bambini dell’autrice Cressida Cowell, il film Dragon trainer della DreamWorks è uscito nei cinema nel 2010. Due sequel, Dragon Trainer 2 e Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto, sono stati pubblicati rispettivamente nel 2014 e nel 2019. Trovate la collezione in Blu-Ray con i 3 film animati di Dragon Trainer qui su Amazon.

Dragons: The Nine Realms debutterà il 23 dicembre su Hulu e Peacock.