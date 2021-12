Dragonball x FILA: la nuova super linea di calzature

Appassionati di Dragonball? Ottimo, perché il marchio di atletica FILA ha appena svelato la sua nuova linea di calzature, in edizione limitata, ispirata proprio a Dragon Ball Super! Vediamo più nel dettaglio.

Dragonball x FILA: ecco la nuova incredibile linea di calzature

La collezione Dragonball x FILA comprende ben sette diversi stili ispirati a Dragon Ball Super, ha debuttato al New York Comic Con in ottobre e sarà disponibile per l’acquisto negli Stati Uniti e in Canada sia per gli uomini che per i bambini dal 21 dicembre nei negozi Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports e Footaction.

I design includono gli stili FILA Original Fitness, F-13 e FILA Renno e tutti sono basati sui colori iconici di Goku, Black Goku, Vegeta, Golden Frieza, Trunks, Beerus e Super Shenron.

Iniziamo dal design di Goku, che fa riferimento al gi arancione dell’eroe, alla fascia blu e ai capelli dorati da Super Sayan:

Se invece il male è più nel vostro stile, allora il design di Super Black Goku è quello che fa per voi! Questo prende ispirazione dal gilet grigio del cattivo, dal dolcevita nero, dalla fascia rossa e dagli stivali bianchi a punta. Anche l’orecchino Potara di Black Goku , l’anello del tempo e la lama viola sono stati inseriti come elementi del design della scarpa:

Questi invece i design di Super Vegeta, Golden Frieza, Super Trunks, Super Beerus e Super Shenron:

Quanto costano le calzature Dragonball x FILA? Il prezzo delle calzature varia in base al design. I modelli FILA Renno costano 100 dollari per gli uomini e 90 dollari per i bambini, il modello FILA F-13 costa 80 dollari per gli uomini e 70 dollari per i bambini, e il modello FILA Original Fitness costa 75 dollari per gli uomini e 65 dollari per i bambini.

