Novità in arrivo per Dragonlance, l’attesissima ambientazione per Dungeons & Dragons Quinta Edizione. A fare il punto sulle novità di questo nuovo manuale Wes Schneider, Senior Game Designer di Dungeons & Dragons e le Art Director Bree Heiss e Kate Irwin, che in occasione del livestreaming Wizards Presents 2022 hanno presentato nel dettaglio questo ambizioso progetto.

Abbiamo avuto l’opportunità di partecipare ad un incontro in anteprima per la stampa, durante il quale abbiamo scoperto come sarà Dragonlance per la Quinta Edizione, il nuovo modulo campagna sarà arricchito anche dall’ambizioso gioco da tavolo, che integrerà l’esperienza del gioco di ruolo con quella dei un board game di ispirazione europea. La presenza del gioco in scatola non sarà l’unico elemento innovativo, anche per quel che riguarda la distribuzione su mercato questo titolo presenterà alcune novità particolari.

Spelljammer: Adventures in Space è disponibile per l’acquisto online

Dragonlance: tutte le novità del Wizards Presents 2022

A qualche mese dall’uscita di questo manuale è stato possibile scoprire alcune novità su questo prodotto. Dragonlance: Shadow of the Dragon Queen, sarà una campagna Dungeons & Dragons di 224 pagine, ambientata nell’iconica (e amatissima) ambientazione pubblicata per la prima volta nel 1982. Il manuale immergerà i giocatori in un’avventura ambientata durante un momento preciso della Guerra delle Lance, lo storico conflitto che vide invasioni di eserciti della Regina Drago e sconvolse il mondo di Krynn in seguito al Cataclisma.

Pur andando ad incasellarsi all’interno di una lore consolidata, i cui eventi sono stati dettagliati ampiamente in passato sia dai romanzi che dai moduli, Shadow of the Dragon Queen delinerà una storia nuova che racconterà di come l’armata dei draghi rossi ha mosso guerra nei territori occidentali di Solamnia e di come l’esercito draconico sia in possesso di una nuova devastante arma. Anche se la storia proposta da Shadow of the Dragon Queen sarà un’avventura inedita, il manuale conterrà riferimenti e citazioni tratte dai vecchi gazetteer, pubblicazioni storiche di TSR contenenti approfondimenti sull’ambientazione, per ottenere un grande senso di profondità che intrigherà i nuovi giocatori ed emozionerà i fan di Dragolance.

A contrastare gli eroi ci sanno armate di draconici e altre creature mostruose comandate da alcuni dei cattivi storici della saga come Lord Soth, ma anche nuovi antagonisti come Kansaldi the Fire Eye, una guerriera spietata a capo dell’esercito dei draghi rossi. La campagna enfatizzerà il concetto di posta in gioco elevata, dove le azioni dei giocatori avranno un impatto rilevante sulla storia: in Shadow of the Dragon Queen non si tratterà di salvare semplicemente un villaggio o di qualche piccolo angolo di mondo, ma i giocatori avranno nelle loro mani il destino del mondo intero.

Ampia attenzione anche all’aspetto artistico di questo manuale, che in aggiunta ai vari artwork, presenterà illustrazioni a doppia pagina per introdurre ogni nuovo capitolo. Nel raffigurare l’avventura una particolare attenzione è stata riservata a come ritrarre il tema epico e mondano della campagna. Le illustrazioni del manuale ritrarranno scenari, per quanto fantastici e lontani dalla realtà umana contemporanea, ispirati a vere battaglie. In questo senso l’art direction di questo manuale ha voluto differenziarsi dagli altri manuali di Dungeons & Dragons, ponendo l’attenzione sui soldati e gli eserciti come veri protagonisti, invece che gruppi di eroi alle prese con rocambolesche avventure.

Come da consuetudine per tutte le uscite più recenti anche Dragonlance: Shadow of the Dragon Queen conterrà una mappa poster di grande formato, disegnata da Francesca Baerald, che servirà nel corso della campagna.

Dragonlance: il gioco da tavolo Warriors of Krynn

Warriors of Krynn sarà un gioco collaborativo con miniature in cui i partecipanti dovranno gestire la propria armata nei panni di un condottiero dell’esercito, che potrebbe essere composto anche dai personaggi dei giocatori, importandone le schede. Al di là della sua naturale integrazione con il gioco di ruolo, Warriors of Krynn potrà essere utilizzato anche come gioco da tavolo indipendente.

Il gioco presenterà un regolamento che avrà come focus principale le battaglie campali e che potrà essere parte integrante degli eventi della campagna Shadow of the Dragon Queen, coesistendo in parallelo con il gioco di ruolo. Come detto in precedenza, il gioco da tavolo e quello di ruolo saranno due elementi che potranno essere gestiti separatamente, senza obblighi di alcun tipo. Per un’esperienza più narrativa, sarà possibile utilizzare il set di regole schematiche contenuto all’interno del manuale della campagna che permetterà di tenere traccia delle varie evoluzioni in gioco.

Recuperate il nostro articolo: La guida ai romanzi di Dragonlance

I giocatori che lo desidereranno potranno invece avvalersi dell’esperienza del gioco da tavolo per risolvere le battaglie principali del conflitto. Warriors of Krynn utilizzerà un sistema di gioco diverso da un gioco strategico focalizzato sul controllo e la gestione delle unità. Ognuno degli scenari giocabili sarà affrontato con una prospettiva “alla D&D”, mettendo i giocatori nelle condizioni di essere sempre risolutivi per le sorti della battaglia. Questo non significherà che i giocatori vinceranno sempre tutte le battaglie automaticamente, ma piuttosto che potranno essere testimoni e partecipare attivamente a eventi chiave che avranno un impatto diretto sulla storia e che sarà utilizzato dal Dungeon Master nella continuazione della campagna.

Dragonlance: le edizioni

Dragonlance: Shadow of the Dragon Queen sarà disponibile nei negozi a partire dal 6 dicembre 2022. Come è consuetudine anche questo manuale sarà realizzato in due versioni, alternative e regular cover, con l’edizione alternative riservata al circuito dei punti vendita specializzati.

La novità assoluta di Dragonlance: Shadow of the Dragon Queen sarà la presenza di un’edizione Deluxe, che comprenderà il manuale Dragonlance: Shadow of the Dragon Queen, uno schermo del Dungeon Master e il gioco da tavolo Warriors of Krynn. Il manuale dell’edizione Deluxe si differenzierà a sua volta dalle edizioni regular e alternate per la presenza di un’illustrazione di copertina diversa.

Non solo manuali in formato cartaceo però, infatti Dragonlance: Shadow of the Dragon Queen sarà disponibile anche in formato digitale su D&D Beyond e potrà essere acquistato in bundle, in modo da avere il manuale sia in forma fisica che digitale. Chi acquisterà il bundle, inoltre, potrà avere accesso al contenuto digitale in anticipo il 22 novembre 2022. Sarà possibile acquistare il bundle di Dragonlance in edizione Standard, oppure in edizione Deluxe.