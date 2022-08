Dungeons & Dragons e Magic: The Gathering, oltre ad essere due tra i giochi più popolari al mondo, hanno un altro elemento in comune: sono entrambi editi da Wizards of the Coast. Non si tratta di una novità, del resto questi due titani del mondo ludico sono conosciuti al di fuori del mondo ludico, anche grazie a fenomeni di costume come Stranger Things e Critical Role, responsabili di aver contribuito alla diffusione maggiore del gioco.

Quando parliamo di D&D e Magic però non pensiamo subito all’Italia (nonostante entrambi siano localizzati per il mercato nazionale), ma pensiamo automaticamente che questi siano principalmente pubblicazioni americane. In parte è vero, soprattutto dal punto di vista autoriale ed editoriale, il core del progetto rimane saldamente ancorato negli Stati Uniti, tuttavia è possibile trovare un pezzo di Italia anche all’interno di questi prodotti grazie all’incredibile lavoro di talentuosissimi artisti.

Abbiamo voluto realizzare questo articolo per celebrare le eccellenze artistiche italiane che hanno contribuito a realizzare piccoli e grandi capolavori impressi sulle pagine e sulle carte di questi giochi.

Dungeons & Dragons

Il fantasy di Dungeons & Dragons si presta naturalmente quando si tratta di dare sfogo alla creatività artistica, con un arsenale di tutto rispetto fatto da creature fantastiche e non, luoghi incantati e atmosfere che variano dal fantasy classico di Greyhawk a mondi dalle influenze più moderne come Eberron o spaventose come Ravenloft e i suoi Domini del Terrore.

Sebbene la presenza di artisti italiani in Dungeons & Dragons sia un fatto relativamente recente, la maestria degli artisti coinvolti non passa per niente inosservata.

A portare in vita alcune delle illustrazioni presenti nei manuali più recenti troviamo Katerina Ladon, Francesca Baerald e Marco Bernardini.

Katerina Ladon

Katerina Ladon, che ritroveremo anche nella sezione dedicata a Magic, è un’artista freelance e concept artist la cui collaborazione con Wizards ha inizio nel 2020 con il manuale Candlekeep Mysteries. In seguito realizza alcune illustrazioni per Guida di Van Richten a Ravenloft (disponibile per l’acquisto online), The Wild Beyond the Witchlight (disponibile per l’acquisto online) e Fizban’s Treasury of Dragons (disponibile per l’acquisto online).

Oltre alla collaborazione con Wizards of the Coast Ladon ha collaborato anche con Paizo e MS Edizioni.

Francesca Baerald

Francesca Baerald è un’artista e cartografa freelance il cui lavoro è apparso nei manuali Guida di Van Richten a Ravenloft e Strixhaven: A Curriculum of Chaos (disponibile per l’acquisto online). La sua produzione artistica include anche illustrazione e pittura e oltre alla collaborazione con Wizards of the Coast Baerald ha lavorato anche per Blizzard e Games Workshop.

Marco Bernardini

Marco Bernardini è un fantasy cartographer, che prima di approdare in Wizards of the Coast ha lavorato per Keith Baker (creatore del mondo di Eberron), Paizo e Beadle&Grimm. Il suo debutto sotto l’egida di Dungeons & Dragons coinciderà con la pubblicazione di Spelljammer: Adventures in Space, che conterrà una dettagliatissima mappa in formato poster della Roccia di Bral, il principale quest hub della campagna.

Magic: The Gathering

A partire dal 1993 Magic: The Gathering è stata una vera e propria vetrina internazionale per centinaia di artisti provenienti da tutto il mondo, Italia compresa. Del resto Magic è un gioco in cui la componente visiva è sempre stata una parte fondamentale, in quanto ogni singola carta è accompagnata da una o più versioni della stessa illustrazione. Che si tratti di evocazioni, artefatti, terre o altro l’arte di Magic si adatta per portare in vita un’immaginario assai riconoscibile, definito da quasi 30 anni di gioco.

A portare alti i colori dell’Italia troviamo Katerina Ladon, Lorenzo Lanfranconi, Luca Zontini, Massimilano Frezzato, Mirko Failoni e Paolo Parente.

Katerina Ladon

Come anticipato nella sezione di D&D, ritroviamo nuovamente Ladon anche come illustratrice di Magic. La sua collaborazione per questo gioco di carte è molto recente, con la sua presenza nell’espansione Strade di Nuova Capenna.

Per questa espansione Ladon ha realizzato le carte Comitato di Benvenuto al Galà e Kros, Consulente di Difesa.

Lorenzo Lanfranconi

Lorenzo Lanfranconi è un Concept Artist e Background Artist che approda in Wizards of the Coast in seguito a diversi progetti personali e professionali con, tra gli altri, Tatai Lab, Epic Games, e Riot Games. La collaborazione con Magic avviene a partire dal 2020, con l’espansione Rinascita di Zendikar.

Per Magic Lanfranconi ha realizzato le carte Geopiede dell’Enclave Celeste (Rinascita di Zendikar) e Oasi Inesplorata (Kamigawa: Dinastia Neon).

Luca Zontini

Luca Zontini è un illustratore freelance il cui lavoro è stato pubblicato da Wyrd Edizioni, Upper Deck, Lucca Comics and Games, Salani Editore, Blizzard Entertainment e Sergio Bonelli Editore. La collaborazione con Wizards of the Coast avviene a partire dal 1999 fino al 2007 e durante questi anni realizza moltissime illustrazioni per il gioco di carte, tra cui Chiostro Imbottigliato (Ravnica: Città delle Gilde), Trespolo del Drago (Assalto), Allarme Anti-intruso (Ottava Edizione) e Spirale Tessimagie (Mirrodin).

Massimilano Frezzato

Massimilano Frezzato è un fumettista conosciuto soprattutto per I Custodi del Maser. Oltre a questa saga Frezzato ha realizzato moltissime altre produzioni, tra cui la sua versione di Pinocchio e una storia di Wolverine per la Marvel.

Per Magic Frezzato ha realizzato tra il 1999 e il 2001 le carte Culmine della Disperazione (Settima Edizione), Pellegrino della Virtù (Odissea), Minare (Invasione) e Appetito Perverso (Ottava Edizione).

Mirko Failoni

Mirko Failoni è un illustratore e Concept Artist freelance, conosciuto nel mondo dei giochi di ruolo per aver creato Historia, un volumetto illustrato in cui immaginava un rinascimento oscuro popolato da animali antropomorfi. Il volumetto è stato poi adattato nell’omonima ambientazione per la Quinta Edizione di D&D da Mana Project Studio.

Per Magic Failoni ha realizzato le carte Kami of Transmutation (Alchemy: Kamigawa), Undercity plunderer (Alchemy: Kamigawa) e Arms of Adar (Commander Legends: Battle for Baldur’s Gate).

Paolo Parente

Paolo Parente è stato tra i primi artisti italiani ad affermarsi nel mondo dell’illustrazione fantasy. A partire dagli anni ‘90 le sue illustrazioni compaiono all’interno di svariati manuali di giochi di ruolo, grazie alla sua collaborazione con Stratelibri, primo editore italiano di Magic.

La collaborazione con Magic avviene a partire dal 1997 fino al 2006, durante questi anni realizza moltissime illustrazioni per il gioco di carte, tra cui Impulso della Forgia (Darksteel), Golem di Micosinti (Quinta Alba), Leyline del Fulmine (Patto delle Gilde) e Campione Elfico (Settima Edizione).