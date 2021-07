Due Fantagenitori: ecco il cast e la sinossi della serie live-action

Recentemente sono stati divulgati i primi fondamentali dettagli riguardanti l’imminente serie live-action Due Fantagenitori che sarà pubblicata sul servizio streaming Paramount+. In particolare nelle ultime ore sono stati rivelati sia il cast che la sinossi ufficiali.

La nuova serie live-action, annunciata la prima volta all’inizio di quest’anno per il nuovo servizio di streaming della Paramount, avrebbe dovuto iniziare le riprese alla fine di giugno, tuttavia Nickelodeon ha confermato solo adesso che la produzione è iniziata. In questi mesi c’erano state alcune speculazioni sul fatto che la nuova serie potesse seguire fedelmente la trama del cartone animato originale, ma la sinossi indica che lo spettacolo andrà in una direzione completamente diversa dato che sarà ambientato in un periodo storico successivo al finale della serie animata. Inoltre pare che la protagonista sta la cugina di Timmy Turner, Vivian “Viv” Turner, e il suo nuovo fratellastro, Roy Ragland, dopo che a loro due sono stati affidati i fantagenitori di Timmy, Wanda e Cosmo.

Due Fantagenitori: cast e sinossi

Per quanto riguarda il cast della serie, Susanne Blakeslee e Daran Norris tornano rispettivamente a doppiare Wanda e Cosmo. Il cast di attori reali include Audrey Grace Marshall nei panni di Vivian “Viv” Turner, Tyler Wladis nel ruolo di Roy Ragland, Laura Bell Bundy sarà la madre di Roy, Rachel Ragland, Ryan-James Hatanaka sarà nei panni del padre di Viv, Ty Turner, e Imogen Cohen sarà nel ruolo del loro amico Zina Zacarias.

Non disperate, perché la stessa sinossi ufficiale indica che Timmy farà la sua apparizione, anche se finora non è stato annunciato alcun casting. Nei precedenti adattamenti live-action dello spettacolo, però, Drake Bell ha interpretato la parte di Timmy Turner quindi forse potrebbe comparire anche in questa produzione. Ecco a voi la sinossi ufficiale:

In Due Fantagenitori, Ty Turner cambia totalmente la sua vita per riunirsi con la sua fidanzata del liceo, Rachel Ragland, nella città di Dimmsdale, spingendo la sua cauta figlia di 13 anni, Viv, in un nuovo mondo in cui non si adatta Una volta lì, suo cugino, Timmy, affida ai suoi padrini fatati, Wanda e Cosmo, il compito di aiutarla ad adattarsi prendendola sotto le loro ali. Assistendo al trasferimento dei padrini fatati, anche il nuovo fratellastro di Viv, Roy, li eredita e i due fratelli si uniscono per superare gli ostacoli presenti sul loro cammino, il tutto con l’aiuto della magia dei loro nuovi aiutanti.

Zack Olin, Co-Head di Nickelodeon & Awesomeness Live-Action, ha dichiarato:

“Durante la sua messa in onda, Due Fantagenitori ha concesso una quantità infinita di immaginazione agli spettatori, dove nessun desiderio era troppo grande o troppo piccolo. Siamo così entusiasti di costruire una storia con questa esperienza assolutamente unica che il team creativo di incredibile talento del nuovo show ha preparato per una nuova generazione di bambini su Paramount+”.

Il live-action Due Fantagenitori è attualmente programmato per l’uscita su Paramount+ entro la fine dell’anno ed è prodotto da Nickelodeon Studios. Quest’ultimo ha anche annunciato che la serie è prodotta da Christopher J. Nowak, che funge anche da showrunner della serie, e Samantha Martin. Butch Hartman e Fred Seibert sono accreditati come produttori. Il pilot è diretto e prodotto da Mike Caron.

Sapevate che di Due Fantagenitori esiste un film natalizio in live-action? Ecco a voi la pagina di acquisto di Amazon per la versione Blu-Ray. A dire la verità, è anche presente un film in live-action in versione estiva, ma potete guardarlo interamente e legalmente su YouTube andando in questo link.