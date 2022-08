Sideshow Collectibles è lieta di annunciare l’apertura dei preordini per Dungeons and Dragons – Tiamat Statue. La statua è prodotta da Premium Collectibles Studio ed è disponibile sia in edizione standard che in edizione deluxe. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo!

Dungeons and Dragons da Sideshow Collectibles

Foto: ©Sideshow Collectibles

La statua proposta da Sideshow Collectibles vede protagonista il drago a 5 teste. Esso trova posta su una base a tema e complessivamente è alta la bellezza di circa 71 cm, con un’apertura alare di quasi 80 cm.

Il grande drago mostra le zampe artigliate mortali, una coda spinosa e un paio di enormi ali rosse. Ogni ala è dotata di un altro artiglio e presenta cicatrici, vene e squame. Le azioni leggendarie di Tiamat sono associate alle sue cinque teste di drago, ferocemente scolpite per catturare i punti di forza e le abilità.

Come anticipato, la statua è stata proposta sul mercato in due differenti edizioni, una standard e una Deluxe. Quest’ultima vanta la presenza di effetti LED luminosi nella bocca di ogni drago, ognuno con un colore corrispondente a ogni singola testa.

Il colore della luce indica l’arma a soffio del tipo di drago corrispondente

TESTA DI DRAGO NERO: questo drago corrosivo è noto per la sua arma a soffio acido.

TESTA DI DRAGO VERDE: questo drago nocivo è noto per la sua arma a soffio velenoso.

TESTA DI DRAGO ROSSO: questo drago bollente è noto per la sua arma a soffio di fuoco.

TESTA DI DRAGO BLU: questo drago scioccante è noto per la sua arma a soffio fulmineo.

TESTA DI DRAGO BIANCO: questo drago gelido è noto per la sua arma a soffio freddo.

Foto: ©Sideshow Collectibles

I prezzi e la data di uscita

La statua di Tiamat in versione standard viene venduta al prezzo di 1.980 dollari, mentre la Tiamat Deluxe Edition ha un prezzo di 2.145 dollari. La sua distribuzione è prevista tra aprile e giugno 2023. Per ulteriori immagini o informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.

E voi, cosa ne pensate di questa nuova proposta? Nell’attesa di scoprire le nuove proposte di casa Prime 1 Studio, restate sintonizzati sulle pagine di CulturaPop per tante altre novità e approfondimenti.