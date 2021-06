Dungeons & Dragons | Capi d’abbigliamento per veri Dungeon Masters

Sono pochi, anzi pochissimi i fenomeni culturali della portata di Dungeons & Dragons: un vero e proprio simbolo della Cultura Pop, che da ormai decine di anni non smette di catturare l’attenzione e la passione di tante generazioni diverse.

Un fenomeno nato ormai più di quarantacinque anni fa, e che grazie a un costante e continuo rinnovamento è riuscito ad affermarsi come uno dei giochi di ruolo più amati e conosciuti al mondo. Del resto siamo seri: chi di noi non ha mai almeno provato a fare una partita al popolare gioco di ruolo? Quello che vogliamo fare oggi è consigliarvi i migliori capi d’abbigliamento realizzati con licenza ufficiale, T-Shirt davvero esclusive ma non solo, per vivere ogni giorno come dei veri Dungeon Masters. Ce n’è davvero per tutti, siete pronti?

Dungeons & Dragons: i migliori capi d’abbigliamento

Esports D&D T-Shirt

Partiamo con una T-Shirt dal design davvero molto accattivante e raffigurante, all’interno di una fantastica illustrazione, anche l’iconico dado simbolo di ogni avventura targata D&D. Realizzata in cotone 100% per un confort sempre garantito, questa maglietta è disponibile in diverse taglie: se preferite una vestibilità più larga, in ogni caso, vi consigliamo di acquistare una taglia superiore rispetto alla vostra.

T-Shirt Barbarian

Una maglietta di colore nero raffigurante un’esclusiva illustrazione dedicata alla classe dei Barbari, una delle più apprezzate da moltissimi fan di Dungeons & Dragons. Composizione di cotone 100% e disponibile in varie taglie, per un capo d’abbigliamento realizzato anch’esso con licenza ufficiale D&D per i veri Dungeon Masters!

T-Shirt Bugbear

Per rivivere le grandi avventure targate Dungeons & Dragons, ecco un’altra T-Shirt davvero molto speciale. Con un colore grigio scuro e una composizione di 100% cotone che garantisce un confort costante, questa maglietta presenta l’illustrazione di un Bugbear: una delle creature più note all’interno del gioco, nonché a modo sua una vera e propria icona della Cultura Pop!

Felpa con cappuccio Dungeon Master

Il capo d’abbigliamento per ogni Dungeon Master che si rispetti. Questa felpa di colore nero è una vera chicca per gli appassionati di Dungeons & Dragons, con un design davvero accattivante impreziosito da una spettacolare illustrazione posta sul retro del capo d’abbigliamento. Realizzata al 70% da cotone e al 30% da poliestere e prodotta con licenza ufficiale, con la possibilità di acquistare una taglia superiore per una vestibilità più larga.

T-Shirt Dungeons & Dragons Mago

La classe del Mago è senza ombra di dubbio la prima scelta della maggior parte dei giocatori di Dungeons & Dragons, per vivere un’avventura ricca di emozioni e colpi di scena a ogni singolo lancio di dado. Disponibile in colore nero e diverse taglie, con un design unico e realizzata in 100% cotone e con licenza ufficiale.

T-Shirt Dungeons & Dragons Smiling DM Acid Wash

Una maglietta raffigurante un logo con la frase “Beware the smiling Dungeon Master”. Design minimale ma efficace, per una T-Shirt dal taglio casual realizzata con licenza ufficiale a in cotone 100%. Per chi vuole godersi ogni lancio di dado senza rinunciare a un tocco di stile personale, con una maglietta disponibile nell’accattivante colore grigio e in taglie diverse.

Felpa Dungeons & Dragons Roll For Initiative

Una felpa per chi vuole vivere appieno l’esperienza che ogni lancio di dado può offrire: realizzata al 70% in cotone e al 30% in poliestere, questa fantastica felpa è disponibile in colore bianco e in taglie differenti. Consigliamo a chi preferisce una vestibilità larga di acquistare una taglia in più, per sfoggiare in tutto il suo splendore uno dei migliori capi d’abbigliamento a tema D&D presenti sul mercato: la frase “Roll For Initiative” impressa sul petto, del resto, è sempre il modo giusto per dare il via alle danze!

T-Shirt Dungeons & Dragons D&D Cartoon Beholder

Chiudiamo con un capo d’abbigliamento che, siamo certi, strapperà un sorriso a chiunque si sederà al tavolo con voi durante la prossima partita a Dungeons & Dragons. Si tratta infatti di una maglietta dal design unico nel suo genere: l’illustrazione posta al centro raffigura l’occhio tiranno, uno dei mostri più famosi del gioco di ruolo, e l’irriverente frase «I only have eyes on you» a fare da contorno. Il tutto per un prodotto disponibile in varie taglie e realizzato, come sempre, con licenza ufficiale D&D.

