Dungeons & Dragons: anteprima The Wild Beyond the Witchlight

The Wild Beyond the Witchlight è il titolo della prossima avventura di Dungeons & Dragons che trasporterà i giocatori all’interno di una fiera itinerante delle meraviglie. Nella serata di oggi, in occasione della prima giornata di D&D Live, Wizards of the Coast presenterà ufficialmente la sua nuova avventura nel panel “The Wild Beyond the Witchlight discussion”.

Abbiamo avuto l’opportunità di scoprire in anteprima l’avventura, parlandone con Chris Perkins, senior story designer, e Jeremy Crawford, Lead Rules Designer; di seguito troverete alcune intriganti anticipazioni.

Benvenuti alla fiera delle meraviglie

The Wild Beyond the Witchlight – A Feywild Adventure (link Amazon), come è intuibile dal titolo, sarà la prima avventura di Dungeons & Dragons Quinta Edizione ambientata nel Feywild, il Piano delle Fate, un mondo abitato da esseri fatati e permeato da un’atmosfera fiabesca.

Al centro della vicenda ci sarà il Witchlight Carnival, una fiera incantata itinerante, che sotto la guida dei suoi due impresari, il Signor Witch e il Signor Light, viaggia continuamente per tutto il multiverso portando gioia, stupore e divertimento in ogni luogo in cui si ferma.

Stregati dalla bellezza della fiera e dai suoi molti intrattenimenti, i giocatori, scopriranno che questa è la soglia che conduce al fantastico dominio del Feywild, un mondo meraviglioso minacciato dalla Congrega della Clessidra.

The Wild Beyond the Witchlight sarà un’avventura che porterà i personaggi dal livello 1 al livello 8 e, sfruttando la natura extraplanare della fiera, sarà possibile inserire questa avventura in qualsiasi ambientazione. Tra le novità introdotte dall’avventura, ci saranno due nuove razze giocabili, fate e harengon (conigli antropomorfi) e due nuovi background speciali, i Feylost, cioè personaggi che sono cresciuti nel Feywild e i Witchlight Hand, cioè i personaggi che lavorano al Witchlight Carnival.

Un’ultima nota che farà felici i giocatori di D&D di vecchia data: The Wild Beyond the Witchlight segnerà anche il ritorno di Warduke, Strongheart, Kelek e altri personaggi legati alle prime edizioni di D&D.

Particolarità del modulo

The Wild Beyond the Witchlight sarà un modulo che si preannuncia come qualcosa di unico nella storia delle avventure di Dungeons & Dragons, sia per quel che riguarda l’atmosfera fiabesca generale, sia per l’inserimento di nuove meccaniche di gioco.

Segna tempo e segna umore

Il manuale includerà una mappa del Witchlight Carnival, che, con lo stile delle mappe dei parchi a tema, illustrerà nel dettaglio le diverse attrazioni e intrattenimenti in cui i personaggi potrebbero decidere di imbattersi. Nell’angolo sinistro superiore e destro inferiore della mappa sono stati inserite due meridiane, una riservata al tempo e una riservato all’umore. Questi due elementi serviranno a tenere traccia del tempo trascorso durante il gioco e come le azioni dei personaggi potranno influenzare, positivamente o negativamente, l’umore dei PNG della fiera.

Questi due elementi avranno delle conseguenze dirette sull’andamento dell’avventura, che prenderà strade diverse a seconda di quanto tempo passerà tra un evento e l’altro e come i PNG reagiranno alle scelte dei giocatori.

Risolvere l’avventura senza combattere

Una novità assoluta introdotta con questo modulo riguarda la presenza di una non-combat option, ovvero la possibilità di evitare completamente i combattimenti. Si tratta di un qualcosa che nella storia di Dungeons & Dragons non ha precedenti: The Wild Beyond the Witchlight, nel suo voler portare in vita un’avventura dai toni fantastici e sognanti abbraccerà questa possibilità, permettendo ai suoi giocatori di risolvere tutta l’avventura in modo non violento, optando per azioni di roleplay creativo che non prevedano l’utilizzo della forza bruta.

I domini della delizia

Nella Quinta Edizione di Dungeons & Dragons il Feywild, o Piano delle Fate, viene introdotto sinteticamente nella Guida del Dungeon Master, che ridefinisce la cosmologia per questa edizione. Il Feywild viene menzionato anche in altri manuali, dove si illustrano alcuni dei suoi abitanti, ad esempio nel Manuale dei Mostri e nella Mordenkainen’s Tome of Foes.

The Wild Beyond the Witchlight espande e arricchisce le informazioni su questo piano e nel farlo introduce i domini della delizia (Domains of Delight), un’ambientazione inedita, che trae ispirazione da libri come Il Meraviglioso Mago di Oz di L. Frank Baum e Il Popolo dell’autunno di Ray Bradbury.

In termini di lore di D&D, il nome domini della delizia potrebbe risultare in qualche modo familiare, richiamando alla memoria i domini della paura (Domains of Dread), un altro piano del multiverso di Dungeons & Dragons, legato all’ambientazione di Ravenloft e esplorato nel recente Van Richten’s Guide to Ravenloft.

Esattamente come la loro controparte oscura, contenuta all’interno dello Shadowfell, i domini della delizia rappresentano una di “bolla” all’interno del Feywild governata da un Signore Fatato in grado di plasmare e regnare su questi domini.

I punti di contatto con Ravenloft però non si esauriscono alla questione planare, infatti chi ha avuto modo di esplorare i domini della paura potrebbe essersi imbattuto in un’altra fiera itinerante, ovviamente molto più spaventosa e sinistra del Witchlight Carnival: si tratta del The Carnival.

Chris Perkins ci ha raccontato che nel passato di queste due carovane vi è stato un incontro che ha cambiato la storia di entrambe le fiere. Il Signor Witch e il Signor Light erano i proprietari del The Carnival, tuttavia in seguito a una fortunata scommessa i due shadar-kai sono entrati in possesso del Witchlight Carnival, cedendo la proprietà della fiera oscura al proprietario originale del Witchlight Carnival, con la promessa di scambiarsi le fiere nel momento in cui le due carovane dovessero nuovamente incontrarsi.

The Wild Beyond the Witchlight: quando uscirà

The Wild Beyond the Witchlight sarà messo in commercio a partire dal 21 settembre 2021. Come è consuetudine anche questo manuale sarà realizzato in due versioni, alternative e regular cover, con l’edizione alternative riservata al circuito dei punti vendita specializzati.

Le copertine interpretano il tema dell’avventura in modo molto diverso, la regular presenterà un’illustrazione d’atmosfera in cui ritroveremo il tendone del circo della fiera Witchlight sovrastato dalle figure del Signor Witch e del Signor Light. L’alternative invece presenterà una copertina estremamente grafica, che richiamerà lo stile dell’art nouveau, con l’illustrazione di una pantera distorcente circondata da fiori, in quello che potrebbe essere tranquillamente un manifesto pubblicitario della fiera.

The Witchlight Carnival Dice & Miscellany

Abbinato all’uscita del manuale Wizards ha anche presentato The Witchlight Carnival Dice & Miscellany, un set di accessori tematici pensati per accompagnare i giocatori nella loro avventura all’interno del Witchlight Carnival e dei domini della delizia.

The Witchlight Carnival Dice & Miscellany comprende un set di dadi premium (2 d20s, 1 d12, 2 d10s, 1 d8, 4 d6s e 1 d4) arancioni con una finitura glitterata, una scatola foderata, una mappa e diciannove carte illustrate con le informazioni dei diversi personaggi non giocanti, creature e oggetti che animano il Witchlight Carnival.